Fedez e J-ax, pace fatta: “Siamo stati 6 ore al telefono”

L’ultima volta che li abbiamo visti insieme era il 2019, a San Siro, durante la Finale, il grande concerto a conclusione del tour. Poi il silenzio fino al post su Instagram che li ha ritratti insieme, a casa di Fedez.

I due hanno infatti affidato a Instagram l’annuncio della loro reunion in concomitanza con l’evento del 28 giugno a Milano, LOVE MI. Fedez e J-Ax, infatti, calcheranno insieme il palco nel corso del concerto gratuito benefico.



Fedez e J-Ax: la reunion

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Dopo l’annuncio sui social, Fedez e J-Ax si sono ritrovati insieme nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento LOVE MI. Fedez ha esordito ringraziando l’amico per il supporto all’evento: “Non era scontato dopo 4 anni di silenzio“.

“Mi aveva bloccato sul cellulare”

Non rinunciando mai al tono scherzoso che li contraddistingue, J-Ax e Fedez hanno raccontato ai giornalisti presenti come hanno riallacciato i rapporti.

“Ho chiesto al mio entourage di contattarlo perchè io ero stato bloccato” ha esordito Fedez, al quale poi è subentrato l’amico: “Viene una persona a dirmi che Federico voleva rimettersi in contatto con me e io gli dico: Non è vero perchè se Federico avesse voluto fare questa cosa mi avrebbe chiamato. Mi ero dimenticato di averlo bloccato. Appena me l’hanno detto l’ho sbloccato e ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci“.

Il futuro? Mai direi mai

Se ci sarà una nuova canzone in duetto? Non è dato saperlo. Entrambi gli artisti si sono detti possibilisti e non si precludono nulla nel futuro. Ciò che è certo è che la loro apparizione sul palco di LOVE MI sarà un tributo al passato e non sarà l’occasione per presentare un nuovo duetto, ma sul futuro mai dire mai.