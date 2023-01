The Endless Night è una miniserie che parla del terribile rogo avvenuto nel nightclub Kiss, che ha avuto un bilancio di 242 vittime. La nuova serie tv sta per arricchire ulteriormente il catalogo di Netflix del mese di gennaio 2023.

The Endless Night arriva su Netflix: di cosa parla

Il 2023 è iniziato e Netflix ha iniziato ad arricchire il suo catalogo di film e serie tv in streaming con grandi titoli da non perdere. Uno di questi è sicuramente The Endless Night, una miniserie che racconta un fatto realmente accaduto. “Memory will not die” significa che il ricordo non muore mai, ma è anche la canzone di Milton Nascimento, Sentinel, che è stata scelta proprio come colonna sonora del trailer della miniserie.

Ed è proprio questo lo scopo di questa miniserie, quello di mantenere vivo il ricordo di una terribile tragedia avvenuta nel 2013. The Endless Night debutterà su Netflix il 25 gennaio e si ispira alla storia vera dell’incendio della discoteca Kiss, in cui hanno perso la vita 242 giovani vittime a Santa Maria, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul. Con la regia di Carol Minem, la sceneggiatura di Gustavo Lispztein e la supervisione alla regia di Julia Rezende, la miniserie è tratta dal libro The Endless Night: The Untold Story of Kiss Nightclub, scritto dalla premiata giornalista Daniela Arbex e uscito nel 2018.

La miniserie racconta la storia inedita di una delle vicende brasiliane più tragiche della storia, ponendo l’attenzione sulle indagini e sulle circostanze che hanno portato all’incendio, fino alla lotta continua ed instancabile delle famiglie delle vittime, che va avanti da dieci anni, nella speranza di avere giustizia.

The Endless Night su Netflix: gli episodi della serie

“Quando un rogo uccide 242 persone in un nightclub, tutto ciò che i genitori delle vittime possono fare è piangere…e lottare affinché giustizia sia fatta” è la didascalia di Netflix riguardo la miniserie The Endless Night. La miniserie è prodotta da Morena Filmes per Netflix, la produzione esecutiva è affidata a Mariza Leão, Tiago Rezende e Gustavo Lipsztein, mentre la consulenza creativa è di Daniela Arbex. Si tratta di una serie composta da soli 5 episodi, ma che vuole approfondire questa terribile tragedia, parlando proprio della lotta delle famiglie delle vittime per avere giustizia. Il cast è formato da artisti conosciuti come Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro e Bel Kowarick, che interpretano personaggi distrutti dalla perdita dei figli, oltre a Erom Cordeiro e a Laila Zaid nei panni dei poliziotti che hanno indagato sul caso e a Flávio Bauraqui, nel ruolo dell’avvocato delle famiglie. Paola Antonini, Nicolas Vargas, Manu Morelli, Luan Vieira, Miguel Roncato e Sandro Aliprandini interpretano le giovani vittime della tragedia. Si tratta di una serie davvero molto intensa e profonda, che tocca un argomento molto delicato. Una tragedia accaduta realmente e riportata sullo schermo per mostrare il dolore delle famiglie delle vittime e la loro grande forza nella battaglia continua per riuscire ad ottenere giustizia.