The endless night: quando esce su Netflix?

Sappiamo che nel corso del mese di gennaio Netflix proporrà, in tema di serie tv, tante prime nuove stagioni, cercando di intercettare anche per l’anno 2023 i gusti e i trend del pubblico. Per esempio vedremo esordire il 19 gennaio la prima stagione di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, Candidato Unico il 20 gennaio e Contra las cuerdas il 25 gennaio.

Ma proprio il 25 gennaio è anche la data di lancio della miniserie oggetto di questo articolo. Stiamo parlando di una narrazione tratta da una storia molto tragica e purtroppo vera: The endless night, il cui titolo in italiano sarà La notte che non passerà.

The endless night: quando arriva La notte che non passerà?

Come detto i fatti che vedremo nella serie a partire da lunedì 25 gennaio 2023 saranno, seppur parzialmente romanzati, basati su una vicenda realmente accaduta in Brasile, che è poi anche il paese di produzione del nuovo prodotto di Netflix.

Facciamo riferimento a un tragico incendio di qualche anno fa (nello specifico risalente al 2013) che avvenne presso la discoteca Kiss di Santa Maria presso Rio Grande do Sul (per l’appunto in Brasile).

The endless night, per l’appunto, riporterà questo tragico evento sul piccolo schermo, affrontandolo soprattutto dal punto di vista delle famiglie delle vittime e del loro scontro con le autorità per fare luce sull’accaduto e avere giustizia.

La miniserie, composta di cinque episodi della durata non ancora specificata, sarà rilasciata in contemporanea in tutto il mondo e riservata chiaramente solo agli abbonati del servizio di streaming Netflix.

The endless night: notizie sulla miniserie

Come detto The endless night è una produzione brasiliana che dà voce a un episodio doloroso per il paese. Nel cast troveremo anche Thelmo Fernandes che il pubblico di Netflix – e non solo – conosce già per la commedia “Due canaglie”.

Chiamato questa volta a recitare in un prodotto dalle tinte decisamente più cupe, l’attore ha commentato così la miniserie rilanciandone il trailer sulla sua pagina Instagram: “Il racconto di una delle notti più dolorose della storia del Brasile. Adattamento della brillante opera di Daniela Arbex. Diretto da Julia Rezende e Carol Minêm. Sono molto orgoglioso di far parte di questo lavoro. In modo che non venga mai dimenticato. In modo che non si ripeta mai più.”

Proprio come dichiarato dall’attore, l’intento della miniserie è quello di ricordare e far ricordare al mondo intero la brutta vicenda, evitando che una simile tragedia – così dolorosa per così tante persone – possa non verificarsi più. Come si legge nella didascalia, la miniserie evento è frutto dell’adattamento di un libro di una giornalista, per l’appunto Daniela Arbex, edito nel 2018 con il titolo Todo Dia a Mesma Noite: A História Não Contada da Boate Kiss.

Proprio l’autrice ha commentato così la scelta di Netflix di diffondere questo importante prodotto: “Non dimenticheremo mai quanto accaduto. Questo progetto è un passo importante nella costruzione della memoria collettiva del paese”. Certamente una storia straziante ma importante da narrare; si tratta di una delle tante produzioni brasiliane in arrivo su Netflix, a riprova della crescente produttività televisiva di questo paese.