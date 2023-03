È scoppiata un'altra polemica in campo reale: The Crown 6 ha mostrato la foto dell'auto dell'incidente di Lady D

La serie-tv Netflix che racconta tutte le vicende della famiglia reale ultimamente sta facendo discutere. Si tratta di The Crown, contenuto dal successo internazionale e delle prime immagini dell’incidente automobilistico che il 31 agosto 1997 costò la vita a Lady Diana. Che cosa è successo esattamente?

The Crown: la polemica sulle scene dell’incidente di Lady D

Buckingham Palace non sta in silenzio: a fare scattare la Royal Family ci ha pensato la nota serie-tv Netflix The Crown, alle prese con la produzione dell’ultima stagione. Sul set della serie è stata scattata una fotografia che mostra i terribili danni subiti all’auto su cui stava viaggiando la Principessa Diana a Parigi, la stessa che, pochi attimi dopo, l’ha portata alla morte. La discussione era in realtà partita tempo prima, quando era stata diffusa la notizia secondo cui la serie-tv avrebbe ricostruito abbastanza dettagliatamente tutto il terribile incidente di Lady D. Le cose sono andate peggiorando e la fotografia che mostra l’auto ridotta in lamiere non è affatto piaciuta alla Royal Family. Il sentiment comune è solo e solamente uno: ricostruire in modo così evidente e palese quell’incidente mortale è uno schiaffo al dolore di tutta la famiglia, William e Harry in primis.

L’incidente di Lady Diana: una ricostruzione perfetta

The Crown showing impact of Diana’s car crash: Netflix recreating literally hundreds of murders for true crime fanatics: good, I guess?

Sono queste le parole pubblicate su Twitter dalla maggior parte degli utenti, dopo avere visto la terribile fotografia scattata sul set di The Crown.

La foto mostra le ruote anteriori distrutte e storte, il cofano completamente accartocciato su se stesso e la macchina, purtroppo, devastata da ogni parte. Si tratta dei dettagli che saranno mostrati in un episodio della serie-tv, arrivata alla sesta e ultima stagione. Le polemiche, arrivate in fretta e furia, hanno ricevuto risposta dai produttori di The Crown: «Non mostreremo il momento dell’impatto», ma ormai il danno era già stato fatto. Non solo, pare che una fonte molto vicina a Re Carlo avrebbe anche commentato che se si fosse trattato di un’altra famiglia e non di quella reale, probabilmente i produttori avrebbero lasciato perdere. Trattandosi della Royal Family e poiché il caso della Principessa Diana ha scosso il mondo intero, hanno colto la palla al balzo.

I media inglesi e lo stesso Buckingham Palace si stanno muovendo per chiedere la rimozione ufficiale delle immagini dell’automobile distrutta: riusciranno nell’intento?

Non si ha certezza di ciò, ma sicuramente lo sgomento per tale scelta è stato unanime e molto forte. C’è chi accusa la serie di nutrire poca sensibilità riguardo un fatto così tragico, e c’è chi pensa che le immagini dell’auto sventrata causeranno non poco dolore ai famigliari, soprattutto ai figli. Non è la prima volta che The Crown fa discutere, ma forse questa volta ha davvero esagerato, così dicono.

Quando esce The Crown 6

Non si ha ancora una data ufficiale, ma pare che la sesta e ultima stagione di The Crown arriverà verso la fine del 2023. Come per le altre stagioni, anche la sesta sarà disponibile su Netflix.