Sono ufficialemente iniziate le riprese della sesta stagione della serie televisiva The Crown. Per chi ancora non lo sapesse, la serie in questione, di genere storico drammatico, è incentrata sulla vita e sulle vicissitudini di Elisabetta II del Regno Unito e su tutta la famiglia reale.

Creata e scritta da Peter Morgan e prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix, The Crown ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo e ha raccolto un sacco di elogi e acclamazioni anche da parte della critica sin dalla prima stagione. Non a caso, infatti, la serie-tv ha raccolto diversi premi, tra cui ben sette Golden Globe e otto Premi Emmy; inoltre, si trova al sedicesimo posto fra le 100 serie migliori del XXI secolo secondo la BBC.

Insomma, un traguardo straordinario di cui andare decisamente fieri!

The Crown 6: quando arriverà la nuova stagione?

I rumors confermano che le riprese della sesta stagione di The Crown sono iniziate perciò fan, niente panico, il falso allarme di gennaio 2020 è completamente rientrato. Per chi non lo sapesse, infatti, verso gennaio 2020 Peter Morgan aveva annunciato che The Crown si sarebbe conclusa con la quinta stagione, ma adesso tutto è cambiato e avremo di nuovo l’occasione (l’ultima, a quanto pare) di godere dei nuovissimi episodi.

Mentre discutevamo delle storie della quinta stagione, ci siamo resi conto che il modo migliore per rendere giustizia alla complessità della storia fosse quello di tornare al piano originale e realizzare sei stagioni. Per essere chiari, la sesta stagione non ci porterà più vicini ai giorni di oggi, ma ci permetterà in qualche modo di coprire lo stesso periodo con maggiori dettagli – ha dichiarato Peter Morgan.

Prima ancora della sesta stagione, però, è bene soffermarsi sull’arrivo della quinta stagione su Netflix; infatti, sembrerebbe che i nuovi episodi della quinta stagione debutteranno il prossimo novembre, mentre la sesta stagione della serie reale arriverà verso la fine del 2023.

La trama di The Crown 6: che cosa ci dobbiamo aspettare?

Non si conoscono con esattezza tutti i dettagli della trama della sesta stagione di The Crown, ma stando alle varie voci, sembrerebbe che i nuovi episodi della serie potrebbero coprire anche il periodo dei primi anni 2000. Ciò significa che si entrerà anche – e soprattutto – all’interno delle vite del Principe Williame e della duchessa Kate Middleton.

Una novità assoluta che desta già a partire da ora un sacco di hype e di curiosità!

Il cast di The Crown 6

Per quanto riguarda il cast degli attori e delle attrici che prenderanno parte alla sesta e ultima stagione di The Crown, qualche notizia certa c’è già. A vestire i panni della Regina Elisabetta, ad esempio, ci sarà sicuramente Imelda Staunton, mentre Lesley Manville prenderà la parte della Principessa Margaret. Il Principe Filippo sarà interpretato da Jonathan Pryce, mentre il Principe Carlo sarà interpretato da Dominic West.

Inoltre, sebbene non in via ancora ufficiale, Andrew Scott potrebbe entrare nel cast della serie vestendo i panni di Tony Blair, ex primo ministro inglese. Per quanto riguarda il personaggio di Kate Middleton, invece, ancora non si hanno notizie certe su chi andrà a interpretarla. Restiamo in attesa di ulteriori news!

Dove vedere The Crown 6

Come per il resto delle stagioni, anche The Crown 6 sarà disponibile in streaming su Netflix, perciò per vederla avrete bisogno di un abbonamento al sito. La durata degli episodi (dovrebbero essere circa dieci anche per questa nuova stagione), oscillerà tra i 50 e i 60 minuti.