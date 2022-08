Sono passati 25 anni dalla morte di Lady D a seguito di un incidente d’auto nel tunnel dell’Alma a Parigi. Dopo così tanti anni ancora molti non riescono a farsene una ragione a causa dei misteri, delle indiscrezioni e delle stranezze riguardo alla scomparsa.

Lady D: le origini

Lady D è lo pseudonimo di Lady Diana Spencer ed è figlia dei Visconti di Althorp. La famiglia Spencer però subisce una separazione a seguito dei continui tradimenti della madre. Diana fin dalla tenera età dimostra grande passione per il nuoto e per la danza classica e approccia allo studio senza avere dei grandi risultati. Vive a Londra insieme alla madre. Dopo aver frequentato la scuola di buone maniere in Svizzera, spinta dall’amore per i bambini inizia a lavorare come assistente in un asilo nido.

Come inizia la storia tra Lady D e Carlo, principe di Galles?

Lady D: il matrimonio con il principe Carlo e il successivo divorzio

Carlo e Diana si conoscono durante una battuta di caccia, a cui era stata invitata insieme alla famiglia perché il Principe di Galles era alla ricerca di una giovane da sposare.

Infatti Carlo si frequentava prima con Sarah, la sorella di Diana. Poco dopo la storia finisce e dopo diversi incontri i fotografi beccano il Principe insieme a Lady D. Dopo diversi incontri e dopo averla presentata ai reali, Carlo le chiede di fidanzarsi. Il matrimonio si svolge nella Cattedrale di San Paolo a Londra il 29 luglio 1981 e fu trasmesso in mondovisione. Dalla loro unione nascono due figli: William, il maggiore e Henry, il minore. Diana è stata una madre esemplare e presente nonostante i doveri reali. Come principessa si rivela molto dedita alla beneficenza e visita orfanotrofi, scuole, ospedali in tutto il mondo. Si scaglia contro l’uso delle armi. La felicità matrimoniale affievolisce in poco tempo e nel ’92 viene comunicata la separazione dei due coniugi. Entrambi hanno deciso di separarsi di comune accordo e in seguito a diverse interviste si sono scoperti numerosi tradimenti da parte del Principe Carlo. Nel ’95 divorziano ufficialmente e Diana perde il titolo di altezza reale mantenendo però quello di principessa.

Lady D: cosa succede dopo il divorzio?

Subito dopo il divorzio Lady D intraprende una relazione amorosa con il cardiochirurgo Khan che lascia dopo due anni. Inizia una frequentazione con Dodi al-Fayed, il famosissimo imprenditore egiziano della catena di magazzini Harrods. I due decidono di passare il periodo estivo insieme nella villa di Dodi nel sud della Francia. Il 31 agosto 1997 i due muoiono in un incidente d’auto nella galleria dell’Alma a Parigi. La limousine su cui viaggiavano per raggiungere l’appartamento di Dodi era guidata da Henri Paul, l’autista fidato dei Fayed. Erano seguiti dai paparazzi e c’è chi pensa che l’incidente sia avvenuto proprio per sfuggire ai gossip e ai loro scatti. Dodi El-Fayed e la guardia del corpo muoiono sul colpo, Diana invece muore alle cinque del mattino in ospedale.

Lady D: tutti i misteri e i segreti legati alla morte della principessa

La morte della principessa di Galles ha suscitato grande dispiacere e ha alzato tante indiscrezioni e teorie complottiste secondo le quali Diana sarebbe stata assassinata. Con il passare degli anni aumentano le rivelazioni e i segreti che stanno dietro a questa morte di cui non si smetterà mai di parlare. Sembrerebbe che prima di morire Lady D abbia confessato alla sua guardia del corpo di avere paura di essere uccisa. Probabilmente era spaventata dopo l’assassinio di Gianni Versace, un suo caro amico, che avvenne qualche mese prima. Inoltre si crede che Diana fosse tenuta d’occhio dagli agenti speciali britannici e che questi avrebbero involontariamente provocato l’incidente quella notte. Infatti son state avvistate due moto sfrecciare e sorpassare la macchina su cui viaggiava e questi due non sono mai stati trovati o interrogati. Viene fuori anche che l’utilitaria su cui viaggiavano quella notte non era in ottime condizioni, infatti doveva essere rottamata in seguito a diversi furti e manomissioni subite in precedenza. Le teorie del complotto son state alimentate per la prima volta dal padre di Dodi che in un’intervista aveva accusato la Corona britannica di aver assassinato i due in quanto non avrebbero accettato che gli eredi avessero fratellastri di origine araba. Ebbene sì, molti credono che Diana fosse incinta di Fayed e per questo motivo fatta fuori sotto cospirazione dei reali. Viene accusato anche l’autista in quanto aveva un tasso alcolemico molto alto che gli avrebbe quindi fatto perdere il controllo della vettura. Ancora oggi sono tante le speculazioni che vengono costruite su questo fatto e molti misteri che non si riescono a risolvere. Quanti altri segreti usciranno fuori?