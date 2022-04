The Band, Asia Argento critica Nigiotti: ecco perché

Nella puntata di The Band andata in onda sabato 30 aprile su Rai 1 c’è stato un piccolo momento di confronto tra Asia Argento e il tutor degli Isola delle Rose Enrico Nigiotti. L’attrice in particolare ha avuto a che ridire su un arrangiamento di un noto brano delle Vibrazioni ossia “Vieni da me”.

Il motivo? L’impronta data alla composizione “in stile” Battiato e che è stata considerata “un po’ moscia”.

The Band, Asia Argento a Nigiotti: “Ma come ti è venuto in mente?”

L’attrice, in particolare, pur avendo apprezzato le doti della band ha chiesto al tutor come gli fosse venuto in mente di fare un arrangiamento alla Franco Battiato e che è stato considerato “moscio, non so da dove veniva, dall’oltrespazio, non so come è venuto in mente a te”.

Nigiotti: “Volevo fare una cosa diversa…”

Il tutor però non ha avuto nemmeno il tempo di difendersi che l’attrice lo ha subito fermato facendo un’ulteriore confronto con l’opera originale: “Sì, ma non c’entra niente col pop italiano, melodico, che tutti amiamo e conosciamo. Poi, c’è Francesco che è un animale palcoscenico e fino alla fine quando poi non sei uscito dalla gabbia questo animale non l’ho visto. Alla fine tutto è uscito e si conguacchiato”.