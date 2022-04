Marco Masini, tra i tutor di The Band, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è stato il grande assente della prima puntata. Il cantante è però intervenuto in collegamento e ha spiegato il motivo per il quale non era presente: “Ho fatto tardi”.

Ad ogni modo questa assenza dell’artista potrebbe non essere stata programmata: qualche ora prima che il programma andasse in onda aveva anticipato che sarebbe apparso in studio.

Marco Mașini, perché il cantante è intervenuto in collegamento a The Band

Il cantante con tono scherzoso ha spiegato: “Non sono lì perchè ho fatto tardi avendo trovato lavori in corso, la corsia di emergenza occupata e stavo anche finendo la benzina […] così ho deciso di tornare indietro”.

Carlo Conti a sua volta gli aveva chiesto con tono altrettanto scherzoso: “Per arrivare da Firenze a Montecatini hai fatto tardi?”.

Masini non ha dunque dato altri dettagli su questa assenza. Potrebbe essere probabile (il condizionale in questo caso è d’obbligo) che l’artista non abbia voluto rendere pubblica la vera motivazione alla base. Come spesso accade, le ipotesi sono tante, compresa quella di un’eventuale positività al Covid.

Nel suo post sono stati comunque molti gli utenti a chiedergli perchè non fosse in studio: “Non si fa”, è uno dei tanti commenti che si leggono.