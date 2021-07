Hai mai sentito parlare del test dei sette animali? E’ un test che consiste nel guardare un’immagine dove ci sono più animali sovrapposti e un po’ sfuocati e nel nominare il primo che individuiamo. L’animale che vedrai per primo, svelerà un tratto della tua personalità.

La nostra mente è complessa e ragiona in modo altrettanto complesso, per questo esiste la psicologia. Questo test ti aiuterà a capire come percepisci ed interpreti la realtà.

Noi interpretiamo gli eventi sulla base della nostra esperienza passata, quindi il modo in cui vediamo le cose non è detto che sia lo stesso in cui anche gli altri le vedano. La nostra psiche quindi ci influenza a livello personale e ci caratterizza.

Con il test dei sette animali è possibile scoprire alcune tue caratteristiche che non conoscevi. Ora guarda rapidamente l’immagine qui sotto e dì il primo animale che vedi, non ci devi ragionare su!

Fatto? Bene ora leggi e scopri il risultato!

Cane

Se hai visto un cane probabilmente hai una personalità po’ debole, ma d’altro canto la generosità ti contraddistingue. Proprio come il cane, cerchi amici a lungo termine in quanto sono la tua fonte di benessere.

Allo stesso modo tu conferisci a loro solidarietà e gentilezza, e insieme al supporto incondizionato che offri, questi ti rendono un amico molto ricercato.

Un gruppo di anatre

Le anatre non si distinguono facilmente all’interno di quell’immagine, dunque se le hai notate vuol dire che hai una sensibilità insolita. Inoltre sei un perfezionista, cercando di dare sempre il meglio di te sia sul lavoro che agli altri. Il problema però è che dai sempre molto e ti aspetti di ricevere lo stesso, ma non sempre questo succede.

Delfino

I delfini si sa sono simbolo di creatività e libertà. La tua vena artistica ti consentirà di trovare sempre modi per ottenere il successo che desideri. Ciò che ti fa sentire sicur* di te stesso è la libertà di pensiero, infatti i tuoi desideri vengono prima di tutto e difficilmente ti fai abbattere. Lotti per ottenere ciò che vuoi

Cavallo

Spirt cavallo selvaggio! Libertà e indipendenza ti caratterizzano. Ti poni obiettivi e breve termine per raggiungerli e non fallire, ma anche se dovessi fallire, vedi il fallimento come un qualcosa per crescere ed imparare.

Uccello

Tra i vari uccelli esiste anche il pappagallo, che non sta mai zitto! Quindi se hai visto questo animale vuol dire che hai il dono della comunicazione e che sei quindi un grande oratore, influenzi le masse. Sei inoltre una persona diretta e sincera, ma anche estroversa che adora circondarsi di amici e fare nuove conoscenze.

Granchio

Se tra tutti hai visto un granchio, buon per te! Sei una persona ottimista, che vede il bicchiere sempre mezzo pieno. Negli altri vedi sempre il lato buono e lo incanali a tuo favore, non temi i problemi e li affronti col sorriso. Una buona dose d’ironia t’aiuterà a superarli sempre.

Orso

Proprio come suggerisce la stazza dell’animale che hai visto, non passi inosservato. Imponi la tua presenza con un passo forte che ti caratterizza da quando sei nato. Per via del modo in cui ragioni, sempre molto logico, non sei facile da ingannare e quindi scopri subito le bugie.