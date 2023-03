La seconda stagione di Tenebre e Ossa sta per arrivare su Netflix, con nuovi episodi davvero appassionanti e travolgenti. Scopriamo insieme cosa succederà in questo secondo capitolo molto atteso.

Tenebre e Ossa 2 arriva su Netflix

Tenebre e Ossa è pronta a tornare sul piccolo schermo, più precisamente sulla piattaforma di streaming Netflix, con nuovi episodi ricchi di colpi di scena, davvero molto appassionanti e travolgenti. Si tratta di una serie fantasy tratta dai famosi e acclamati romanzi di Leigh Bardugo. Una seconda stagione particolarmente attesa, visto il grande successo del primo capitolo, che andrà ad arricchire il catalogo del colosso dello streaming durante il mese di marzo. Il pubblico si è appassionato alla storia raccontata durante la prima stagione, per cui non vede l’ora di poter continuare a scoprire cosa racconterà il secondo capitolo, che sarà molto avvincente. La piattaforma di streaming ha rilasciato il nuovo trailer, che ha subito trascinato tutti gli spettatori nelle atmosfere dark di questa serie tv. La seconda stagione è pronta per diventare un grandissimo successo su Netflix, proprio come è stato per la prima serie. Anche nel mese di marzo il catalogo della piattaforma di streaming è destinato ad arricchirsi notevolmente, con tanti nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show che sicuramente terranno gli utenti incollati al piccolo schermo. Questa seconda stagione di Tenebre e Ossa è davvero da non perdere, soprattutto se vi siete appassionati alla prima. I nuovi episodi, tutti da scoprire, saranno ricchi di colpi di scena e di nuove avventure da seguire.

Tenebre e Ossa 2: la trama della serie tv

Cerchiamo di scoprire insieme cosa accadrà nella seconda stagione di Tenebre e Ossa, che a breve sarà disponibile su Netflix. Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è più che decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina. Il generale Kirigan, però, è tornato per finire quello che aveva iniziato ed è supportato da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre apparentemente indistruttibili e da reclute Grisha particolarmente temute. Nella seconda stagione il generale Kirigan è più pericoloso che mai. Alina e Mal, per affrontarlo a dovere, riuniscono nuovi alleati davvero unici e attraversano tutto il continente per riuscire a trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri della donna. Intanto, a Ketterdam, i Corvi devono creare delle nuove alleanze mentre cercano di affrontare vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi, che stanno minacciando la loro posizione nel Barile, ma anche le loro stesse vite. Quando iniziano ad intravedere l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono nuovamente in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce. La serie tv Tenebre e Ossa è tratta dai bestseller di fama internazionale della trilogia Grisha, di Leigh Bardugo. La seconda stagione sta per tornare, con tante nuove amicizie, nuove storie d’amore, combattimenti epocali, avventure leggendarie ed un segreto di famiglia che potrebbe distruggere ogni cosa. Non vi resta che immergervi in queste nuove avventure su Netflix.