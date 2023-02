Titoli Netflix in uscita a marzo 2023: il catalogo

Il mese di marzo 2023 ancora è abbastanza lontano ma Netflix sta già iniziando a fare trapelare alcuni dei nuovi titoli che entreranno in catalogo

Si torna con l’aggiornamento mensile di una delle piattaforme dedicate all’intrattenimento online più note al mondo: Netflix. Il mese di marzo 2023, ancora abbastanza lontano (ma non troppo, se ci pensiamo bene), promette l’uscita di nuovi contenuti interessanti: scopriamoli insieme e vediamo che cosa segnare in calendario.

Che cosa esce su Netflix a marzo 2023?

Premettendo che i titoli e le date potrebbero subire variazioni (e per questo è sempre consigliabile seguire i profili ufficiali di Netflix), il mese di marzo 2023 si riempie di grandi novità interessanti: film, serie-tv, reality e nuove stagioni. Vediamo più nel dettaglio le date uscite finora, in modo da essere in parte già sul pezzo e poterci segnare ciò che ci interessa sull’agenda.

1 marzo

Viola come il mare (Serie-tv);

Entrevias (Stagione numero 2);

Stanotte stiamo insieme (Film romantico/sentimentale);

Cheat – Chi bara vince (Reality);

La battaglia di Hacksaw Ridge (Film);

L’incredibile Hulk (Film)

2 marzo

Sex/Life (Serie-tv, stagione numero 2);

Incastrati (Serie-tv, stagione numero 2);

3 marzo

Il futuro in un bacio (Film, romantico);

Next in Fashion (Reality, stagione numero 2);

The Conjuring – Per ordine del diavolo (Film, horror)

8 marzo

Un’isola per cambiare (Film, commedia);

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla (Documentario)

9 marzo

You (Serie-tv, stagione numero 4, parte II)

10 marzo

Luther – Verso l’Inferno (Film, crime);

The Glory (Serie-tv, stagione numero 1, part II);

Outlast – Gioco di squadra (Reality)

16 marzo

Tenebre e ossa (Serie-tv, fantasy, stagione numero 2)

17 marzo

L’elefantessa del mago (Film, animazione);

Sky High – The Series (Serie.tv, thriller)

22 marzo

Il suo regno (Serie.tv, drammatico)

23 marzo

The Night Agent (Serie-tv, thriller)

29 marzo

Wellmania (Serie-tv, commedia)

30 marzo

Unstable (Serie-tv, commedia)

31 marzo

Imitiazione di un crimine (Serie-tv, thriller);

Kill Boksoon (Film, thriller);

Black Clover – la spada dell’Imperatore magico (Film, anime);

Murder Mistery 2 ( Film)

Il catalogo di Netflix per il mese di marzo 2023 al momento contiene un certo numero di titoli ma, come accade la maggior parte delle volte, tali titoli sono destinati sia ad aumentare, sia a modificarsi nel corso del tempo. In ogni caso sono diverse le novità che Netflix proporrà sulla piattaforma. Si ricorda che a partire dal 2023 Netflix bloccherà la possibilità di condividere password e account: una scelta che ha fatto molto discutere e che tuttora sta facendo discutere, ma che pare essere una scelta definitiva.

La biblioteca digitale di Netflix continua ad arricchirsi di nuovi titoli e l’intrattenimento sarà totale: film, serie-tv, reality, documentari e generi tra loro completamente diversi ed eterogenei. Un nuovo mese è alle porte e come da tradizione Netflix si impegna ad aggiornare il suo catalogo.