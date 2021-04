Tenebre e ossa è la nuova serie tv della piattaforma Netflix, che vede tra i protagonisti anche Ben Barnes, divenuto famoso per aver interpretato Dorian Grey nell’omonimo film di Oliver Park.

Tenebre e ossa serie tv Netflix

Netflix non si ferma mai: la piattaforma di streaming è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni per la creazione di contenuti da mostrare agli spettatori.

Dai film alle serie tv, senza dimenticarsi i documentari e l’area bambini. Tra le ultime serie tv c’è Tenebre e ossa (il titolo originale è Shadow and Bone) la cui prima stagione consta di 8 episodi.

Si tratta di una serie tratta dai romanzi della scrittrice statunitense (ma di origine israeliana) Leigh Bardugo. I due romanzi da cui trae ispirazione sono Tenebre e ossa, pubblicato nel 2020 da Mondadori, ma già dato alle stampe nel 2012 da Piemme con il nome Tenebre e ghiaccio, e Sei di corvi.

La serie è un fantasy, senza però draghi e guerre. L’ideatore è lo sceneggiatore statunitense Eric Heisserer, mentre la regia è stata affidata al regista californiano Lee Toland Krieger.

Tenebre e ossa serie tv Netflix: trama

Come detto, Tenebre e ossa è una serie tv fantasy. Raccontare la trama senza fare spoiler è impresa ardua, ma ecco un accenno di ciò che si vedrà nella prima stagione.

Tenebre e ossa tratta infatti le vicende dell’orfana Alina Starkov e della sua storia d’amore con il migliore amico Malyen Oretsev.

Alina però non è una ragazza qualunque, ha infatti il potere di evocare e controllare la luce solare.

Proprio per questa sua straordinaria capacità viene allontanata da Malyen e portata altrove per iniziare un addestramento speciale da parte del comandante Aleksander Kirigan. Entra quindi a far parte di un esercito d’élite di soldati con poteri speciali, conosciuto come Grisha.

L’ambientazione della serie è una terra con le sembianze dell’impero russo devastato dalla guerra. Sentimenti e azione si alterneranno in quella che sarà sicuramente una produzione di grande successo.

Tenebre e ossa serie tv Netflix: personaggi e cast

L’attrice Jessie Mei Li ha il ruolo da protagonista, interpreta infatti Alina. Nata nel 1995 in Inghilterra, ha iniziato la carriera nel mondo della recitazione nel 2018 e si è divisa tra cinema, tv e teatro.

Nel ruolo di Malyen c’è l’attore e modello inglese Archie Renaux. Classe 1997, ha iniziato la sua carriera nella moda e, successivamente, si è dato anche alla recitazione. Così come per Jessie Mei Li, Tenebre e ossa, può essere l’occasione perfetta per dare uno slancio alla carriera.

Freddy Carter è Kaz Brekker, il leader dei Corvi. Carter è anch’egli un giovanissimo attore britannico. Ha debuttato inizialmente a teatro e, successivamente, si è imbarcato anche sul piccolo e sul grande schermo.

Uno degli attori che più sta facendo discutere, tanto da essere considerato come l’erede per fascino del Duca di Hastings (della serie di Netflix Bridgerton), è sicuramente Ben Barnes. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di Dorian Gray nell’omonimo film, in Tenebre e ossa ha il ruolo del comandante Kirigan Aleksander.