È stato proprio Netflix ad annunciare ufficialmente la messa in produzione della seconda stagione di Tenebre e Ossa. Non c’è stato però solo l’annuncio da parte della piattaforma streaming, bensì da pochi giorni è stato pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione: i fan sono andati in visibilio. Scopriamo meglio tutto quello che c’è da sapere su Tenebre e Ossa 2.

Tenebre e Ossa 2: quando esce la nuova stagione?

Ora si può dire con certezza: esiste una data ufficiale di uscita. Tenebre e Ossa 2 arriverà su Netflix il 16 marzo 2023 e sarà disponibile a partire dalle 8 di mattina: l’attesa è sostanzialmente conclusa. La piattaforma streaming aveva annunciato l’arrivo di un secondo capitolo già a dicembre, quindi i fan hanno avuto modo di prepararsi psicologicamente a questa nuova avventura. Che cosa ci si deve aspettare, dunque, dalla seconda stagione?

La trama di Tenebre e Ossa 2: anticipazioni

Per chi ancora non conoscesse la storia di Tenebre e Ossa, è bene specificare che la serie-tv mette in scena due saghe. Si tratta della Trilogia Grisha e della Duologia di Sei di Corvi.

La prima stagione si è conclusa con il viaggio di ritorno di Alina, Krigan, Kaz, Inej, Jesper e Mal verso Novokribirsk. Viaggio durante il quale l’Evocaluce e l’Oscuro avrebbero dovuto distruggere completamente la Faglia. Se bene ricordiamo, però, il piano del generale era un altro. Egli, sostenuto da un nuovo esercito di mostri delle tenebre all’apparenza immortali e indistruttibili e anche da temibili reclute Grisha, è diventato pericolosissimo. Alina e Mal si preparano per affrontarlo e nel frattempo i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti. In Tenebre e Ossa 2, quindi, si ritroveranno i protagonisti a Ketterdam, tra missioni vecchie e nuovissime avventure (anche d’amore). Nei nuovi episodi non mancheranno intrighi politici, battaglie, sangue, luoghi nascosti mai visti e nuovi incontri. Per non farsi mancare nulla, poi, ci sarà anche la scoperta di un segreto di famiglia che sconvolgerà l’intera storia.

Chi c’è nel cast di Tenebre e Ossa 2?

Sicuramente il pubblico avrà modo di rivedere Jessie Mei Li nei panni della protagonista Alina Starkov, ma non solo. Al suo fianco ci sarà ancora Archie Renux, che interpreterà ancora una volta Malyen Oretsev.

Oltre ai volti già conosciuti nella prima stagione, pare che ci saranno anche nuovi ingressi in Tenebre e Ossa 2. Durante l’estate 2022, infatti, si sono svolti i casting per il tanto atteso ruolo di Nikolai Lantsov, che pare essere stato affidato a Patrick Gibson.

Quanti episodi avrà Tenebre e Ossa 2?

La prima stagione di Tenebre e Ossa conta di 8 episodi, perciò si presume che varrà la stessa cosa anche per la seconda stagione.

Tenebre e Ossa 2 arriva su Netflix il prossimo 16 marzo 2023. Per potere accedere al contenuto, quindi, viene da sé che l’utente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere un abbonamento mensile e/o annuale. Si ricorda infine che Netflix non offre più la possibilità di effettuare la settimana di prova gratuita, quindi l’abbonamento sarà obbligatorio sin da subito.