Il 16 marzo 2023 uscirà su Netflix la seconda stagione di “Tenebre e ossa“, serie televisiva che ha riscontrato molto successo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tenebre e ossa: di cosa parla?

“Tenebre e ossa“, il cui titolo originale è “Shadow and bone“, è una serie televisiva fantasy statunitense ideata da Eric Heisserer e basata sui romanzi bestseller “Tenebre e ossa” e “Sei di corvi” della scrittrice statunitense di origine israeliana Leigh Bardugo.

La protagonista della serie televisiva è Alina Starkov, un’orfana cresciuta nel regno di Ravka. Gran parte della sua vita l’ha vissuta da emarginata, insieme a Mal Orestev, del quale è segretamente innamorata. Alina e Mal vivono in un mondo dove sono presenti essere umani in grado di manipolare la materia, i Grisha. Anche Alina è in grado di farlo ma non ne è ancora consapevole, fino a quando non dovrà attraversare la Faglia d’Ombra, ovvero l’ammasso di oscurità che divide in due il regno di Ravka e dove si trovano creature mostruose. Il potere di Alina si manifesterà rendendola da un lato una risorsa, dall’altro una preda. La giovane entrerà a far parte dell’esercito magico dei Grisha e ben presto si accorgerà che nulla è come sembra e che per salvarsi la magia non basterà.

Ma, cosa succederà nella seconda stagione di “Tenebre e ossa“? Innanzitutto sarà una seconda stagione ricca di colpi di scena, nuove amicizie, storie d’amore, combattimenti memorabili, fantastiche avventure e un segreto di famiglia che sconvolgerà tutti. Alina è in fuga per tentare di salvare Ravka dalla rovina distruggendo la Faglia d’Ombra. Il generale Kirigan però è più pericoloso che mai, tanto che Alina e Mal dovranno cercare nuovi alletati a Ketterdam e cercare di accrescere ancora di più i poteri di lei. Su Netflix trovare già il trailer ufficiale della nuova stagione.

Tenebre e ossa 2: il cast

In “Tenebre e ossa 2” torna, nei panni di Alina Starkov, Jessie Mei Li, attrice ventisettenne britannica che abbiamo visto al cinema nel film “Ultima notte a Soho” di Edgar Wright. Mal Orestev è invece interpretato da Archie Renaux, attore e modello inglese che abbiamo visto nei panni di Alex nel film “Voyagers“, scritto e diretto da Neil Burger. A vestire invece i panni del generale Kirigan è l’attore britannico Ben Barnes, che ha recitato in film come “Le Cronache di Narnia – il Principe Caspian“, “Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero“, “Jackie & Ryan” e “Il settimo figlio“.

Nel cast ci saranno anche Freddy Carter nei panni di Kaz Brekker, Amita Suman nei panni di Inej Ghafa, Danielle Galligan nei panni di Nina Zenik, Kit Young nei panni di Jasper Fahey e Calahan Skogman nei panni di Mattihas Helver.

Tenebre e ossa 2: quando esce e dove vederlo

La seconda stagione di “Tenebre e ossa” sarà formata da 8 episodi e sarà disponibile a partire da giovedì 16 marzo sulla piattaforma streaming Netflix. Per usufruire del servizio è necessario iscriversi scegliendo uno tra gli abbonamenti disponibili, da quello più economico a quello premium.