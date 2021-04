È diventato famoso soprattutto per il ruolo di Dorian Grey nell’omonimo film del 2009 di Oliver Parker e per aver vestito i panni del Principe Caspian in uno dei film della saga di Le cronache di Narnia: chi è l’attore Ben Barnes.

Ben Barnes, chi è

L’attore Ben Barnes è nato a Londra il 20 agosto 1981, figlio di un docente di psichiatria e di una psicoterapeuta. Dopo aver frequentato la scuola e aver conseguito il diploma, si è iscritto al corso di studi in Arte Drammatica e Letteratura Inglese presso l’Università di Kingston di Londra, assecondando la sua passione per la recitazione e le arti. La sua carriera da attore è iniziata in teatro in età molto precoce, mentre è solo negli anni Duemila che inizia a recitare anche in televisione e sul grande schermo, ottenendo numerosi successi tra i quali una nomination per il Miglior attore emergente ai Teen Choice Awards per Le cronache di Narnia – Il principe Caspian e una nomination ai SAG Awards (il premio indetto dal sindacato degli attori SAG AFTRA) per il miglior cast in una serie drammatica per la serie tv Westworld.

Ben Barnes chi è: la filmografia

L’esordio al cinema di Ben Barnes è avvenuto nel 2007, quando ha interpretato un ruolo secondario nel film Stardust di Matthew Vaughn. In seguito ha recitato nel film Bigga Than Ben, per la regia di Suzie Halewood nel 2008 ed è diventato famoso entrando nel cast della pellicola Le cronache di Narnia – Il principe Caspian del 2008 nel quale ha interpretato appunto il ruolo del Principe Caspian.

Sempre lo stesso hanno ha recitato in Un matrimonio all’inglese del regista Stephan Elliott. L’anno seguente è la volta di un altro grande successo che consacra definitivamente l’attore nell’Olimpo del cinema: Dorian Gray, per la regia di Oliver Parker. Nel film, Ben Barnes ha interpretato il ruolo del protagonista Dorian Grey, celebre personaggio del romanzo di Oscar Wilde.

Nel 2010 recita nel film Locked In e lo stesso anno ritorna a vestire i panni del Principe Caspian nel terzo capitolo della saga de Le cronache di Narnia. La sua carriera cinematografica prosegue con grandi successi come Killing Bono nel 2011, The Words nel 2012, Big Wedding l’anno successivo, nel 2014 è nel cast di By The Gun, Jackie & Ryan e Il settimo figlio.

Nel frattempo Ben Barnes si dedica anche alle serie tv, recitando in Sons of Liberty nel ruolo del protagonista Sam Adams; nella serie fantascientifica Westworld dove interpreta il personaggio di Logan Delos; nella serie tv The Punisher nella quale interpreta Billy Russo e nella serie tv fantastica Tenebre e ossa (novità del catalogo di aprile 2021 su Netflix) , dove veste i panni del comandante Aleksander Kirigan.

Ben Barnes chi è: vita privata e curiosità

Oltre alla recitazione, Ben Barnes ha una seconda passione: il canto. Sul suo profilo Instagram si possono trovare molti video che l’attore condivide con i suoi followers nei quali esplica le sue doti canore. Da giovane è stato anche il cantante della boy band Hyrise.

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che l’attore sia attualmente single mentre in passato ha frequentato l’attrice inglese Tamsin Egerton e la collega attrice sudafricana Meganne Young.