Autunno Inverno 2023 2024: cosa bisogna indossare per essere trendy? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tendenze moda Autunno Inverno 2023/24: cosa bisogna indossare per essere trendy

Da qualche giorno è ufficialmente iniziato l’autunno, per chi ancora non lo avesse fatto è tempo quindi di pensare a cosa indossare in questa stagione e anche nella prossima. Vediamo adesso insieme cosa bisogna indossare per essere trendy in queste due stagioni fredde:

Maglioni oversize : in particolare in inverno, i maglioni oversize sono un capo must have, caldi e avvolgenti, perfetti quindi per combattere il freddo. Per queste stagioni sono di tendenza i maglioni oversize con il collo alto, ottimi da indossare abbinati a un paio di pantaloni slim fit e a un paio di stivali ai piedi. Di tendenza anche i maglioni con intrecci, perfetti per un look casual, da abbinare a un paio di jeans e ai piedi un paio di sneakers.

: in particolare in inverno, i maglioni oversize sono un capo must have, caldi e avvolgenti, perfetti quindi per combattere il freddo. Per queste stagioni sono di tendenza i maglioni oversize con il collo alto, ottimi da indossare abbinati a un paio di pantaloni slim fit e a un paio di stivali ai piedi. Di tendenza anche i maglioni con intrecci, perfetti per un look casual, da abbinare a un paio di jeans e ai piedi un paio di sneakers. Teddy coat : tornati prepotentemente alla ribalta lo scorso inverno, i cappotti teddy sono uno dei capi must have anche quest’anno. Estremamente caldi e morbidi, sono un capo davvero irrinunciabile, sia nella versione lunga, sia in quella corta. Anche le pellicce sintetiche sono di forte tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024.

: tornati prepotentemente alla ribalta lo scorso inverno, i cappotti teddy sono uno dei capi must have anche quest’anno. Estremamente caldi e morbidi, sono un capo davvero irrinunciabile, sia nella versione lunga, sia in quella corta. Anche le pellicce sintetiche sono di forte tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024. Pantaloni a vita alta : perfetti per slanciare la figura, i pantaloni a vita alta sono di tendenza anche in queste stagioni fredde. Abbinabili in tantissimi modi e perfetti per diverse occasioni, comprese quelle eleganti. Anche i pantaloni a sigaretta e i pantaloni a palazzo sono di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 24, i primi abbinabili per esempio con una camicia e a paio di décolleté, i secondi con maglioni oversize e un paio di stivali alti.

: perfetti per slanciare la figura, i pantaloni a vita alta sono di tendenza anche in queste stagioni fredde. Abbinabili in tantissimi modi e perfetti per diverse occasioni, comprese quelle eleganti. Anche i pantaloni a sigaretta e i pantaloni a palazzo sono di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 24, i primi abbinabili per esempio con una camicia e a paio di décolleté, i secondi con maglioni oversize e un paio di stivali alti. Vestiti midi : per quanto riguarda gli abiti, di tendenza per queste stagioni fredde abbiamo gli abiti midi, ottimi soprattutto da indossare in autunno. Super trendy gli abiti midi a fiori e quelli a righe, abbinabili con un paio di stivali alti e una pelliccia sintetica.

: per quanto riguarda gli abiti, di tendenza per queste stagioni fredde abbiamo gli abiti midi, ottimi soprattutto da indossare in autunno. Super trendy gli abiti midi a fiori e quelli a righe, abbinabili con un paio di stivali alti e una pelliccia sintetica. Stivali alti : tra le calzature di tendenza abbiamo gli stivali alti, con o senza tacco. Quelli con tacco perfetti da abbinare a un vestito midi, quelli senza a un paio di pantaloni a sigaretta e a una camicia.

: tra le calzature di tendenza abbiamo gli stivali alti, con o senza tacco. Quelli con tacco perfetti da abbinare a un vestito midi, quelli senza a un paio di pantaloni a sigaretta e a una camicia. Cappelli a tesa larga: tra gli accessori must have Autunno Inverno 2023 2024 abbiamo i cappelli a tesa larga, da abbinare, per un outfit elegante, a una pelliccia sintetica e a un paio di stivali alti. Di tendenza anche i cappelli di lana, perfetti da abbinare ai maglioni oversize.

Autunno Inverno 2023/24: i colori di tendenza

Abbiamo appena visto quali sono i capi e gli accessori da indossare per l’Autunno Inverno 2023 2024, ma, quali sono invece i colori di tendenza? Primo fra tutti il rosso, tornato prepotentemente alla ribalta, non solo per quanto riguarda gli abiti, ma anche cappotti e giacche. Un altro colorE di tendenza è il marrone, colore che richiama perfettamente la stagione autunnale e quindi perfetto per cappotti, maglioni e stivali. Il grigio è un altro colore protagonista, perfetto soprattutto per un look da ufficio. Infine abbiamo il magenta e il giallo senape, quest’ultimo perfetto da abbinare con il marrone.

