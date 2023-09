Scopriamo quali sono i mocassini che dovete assolutamente acquistare in vista dell’autunno inverno 2023/2024. Ci sono tanti modelli diversi, da quelli di lusso a quelli più economici, per seguire i trend di stagione.

I mocassini must have dell’Autunno Inverno 2023/2024

I mocassini sono uno dei modelli di scarpe in tendenza per l’autunno inverno 2023/2024. Ci sono tanti modelli tra cui poter scegliere, che vanno da quelli più di lusso a quelli più economici, con tante varianti per assecondare tutti i gusti, come svelato da Vanity Fair. I mocassini stanno conquistando anche tantissime star, come Hailey Bieber, che li indossa moltissimo, soprattutto nel suo tempo libero. Se siete amanti dei mocassini più classici, non potete non innamorarvi dei Jordaan di Gucci con il morsetto decorativo frontale, sfoggiati dalla bellissima Dakota Johnson. Sono perfetti per qualsiasi stile, dal casual all’elegante. Per chi preferisce i grandi classici, ci sono i penny-slot loafers, gli storici mocassini simbolo dell’estetica preppy tipica degli anni ’50 e dell’era del boom economico americano. In questo periodo i giovani hanno iniziato ad inserire un penny nella fessura posta sulla sella delle scarpe, per avere sempre a portata di mano una monetine per una telefonata d’emergenza. Un’usanza che ha donato il nome a questo modello di scarpe e che è anche rimasta un dettaglio di questo stile. Moltissime star tendono anche ad usare i mocassini abbinati ai calzini bianchi, che sembrano essere una moda davvero molto amata. In base ai gusti personali si possono creare tantissimi abbinamenti diversi.

Mocassini per l’Autunno Inverno 2023/2024: i modelli da non perdere

Vanity Fair ha voluto regalare alle sue lettrici una lista di modelli che sono davvero da non perdere. Si tratta di modelli di tutti i tipi, dai più costosi ai più economici, con tante differenze, da scegliere secondo i gusti. Tra questi troviamo:

Mango : mocassini in pelle low cost che si distringono per la linea minimal. Sono davvero di classe;

: mocassini in pelle low cost che si distringono per la linea minimal. Sono davvero di classe; Camper : hanno un’estetica più rigorosa e sono color sabbia, per uscire dal solito schema dei mocassini neri;

: hanno un’estetica più rigorosa e sono color sabbia, per uscire dal solito schema dei mocassini neri; Clarks : per distinguersi dai modelli più classici è stata posta una frangia sulla parte anteriore, che riprende i caratteri dei modelli maschili;

: per distinguersi dai modelli più classici è stata posta una frangia sulla parte anteriore, che riprende i caratteri dei modelli maschili; Sebago : mocassini d’argento davvero unici nel loro genere, in grado di attirare l’attenzione ed essere molto eleganti;

: mocassini d’argento davvero unici nel loro genere, in grado di attirare l’attenzione ed essere molto eleganti; Zara: il marchio ha sfruttato la combinazione bianco e nero per rendere i suoi mocassini più originali. Sono tra i modelli più economici;

il marchio ha sfruttato la combinazione bianco e nero per rendere i suoi mocassini più originali. Sono tra i modelli più economici; H&M : mocassini ideali per le eterne indecise tra modelli con maxi para e modelli più raffinati. Anche questi sono molto economici;

: mocassini ideali per le eterne indecise tra modelli con maxi para e modelli più raffinati. Anche questi sono molto economici; G.H. Bass & Co : in perfetto stile collegiale, mocassini marroni con sfumature più scure per un leggero gioco di luci e ombre, sono davvero perfetti per qualsiasi occasione;

: in perfetto stile collegiale, mocassini marroni con sfumature più scure per un leggero gioco di luci e ombre, sono davvero perfetti per qualsiasi occasione; Prada: sono indubbiamente tra i più amati, ma anche tra i più costosi. Sono un must have, per chi se li può permettere;

sono indubbiamente tra i più amati, ma anche tra i più costosi. Sono un must have, per chi se li può permettere; Cream Pairs : mocassini in vernice, con suola spessa, adatti per recuperare qualche centimetro di altezza;

: mocassini in vernice, con suola spessa, adatti per recuperare qualche centimetro di altezza; River Island : mocassini con dettagli metallici che donano carattere e sanno come farsi notare;

: mocassini con dettagli metallici che donano carattere e sanno come farsi notare; Gucci: i Jordaan firmati Gucci sono davvero un must have per eccellenza, con linee essenziali completate dall’iconico morsetto dorato.

