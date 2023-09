Le cinture sono tornate di moda, ma questo autunno inverno 2023/24 verranno indossate in tanti modi diversi. Dalle passerelle e dalle icone fashion sono arrivate tante ispirazioni diverse per nuovi outfit che vedono la cintura come protagonista.

Come si portano le cinture questo Autunno Inverno 2023/24?

Le cinture sono state spesso sottovalutate, ma in vista dell’autunno inverno 2023/24 sono tornate in tendenza. Il dettaglio che colpisce è che sono tornate alla moda non solo da indossare nel metodo classico, ma in tanti modi diversi, alcuni davvero sorprendenti. Il potenziale della cintura è stato valorizzato negli anni ’90, quando Jean-Paul Gaultier la usava per rivisitare mini dress e body, ma dopo i primi anni duemila è stato messo da parte. La cintura è stata usata solo per la sua funzionalità di reggere i pantaloni e le gonne. Almeno fino ad oggi. Questo accessorio si sta rimettendo in gioco grazie a molti stilisti che hanno deciso di rivisitarla, rivalutarla e ripensarla in contesti molto diversi, da quelli più raffinati ed eleganti a quelli che sfiorano lo stile bondage. Scopriamo insieme in quali moti si potranno indossare le cinture questo autunno inverno 2023/24.

Cintura per l’autunno inverno 2023/24: come indossarla?

Esistono diversi metodi per indossare una cintura per l’autunno inverno 2023/24, uno più originale dell’altro, come riportato da Vanity Fair. In molte occasioni, come abbiamo visto sulle passerelle, si possono indossare più cinture. Lo abbiamo visto grazie a Miu Miu,, ma anche grazie a Moschino, che ha mostrato doppie cinte borchiate in perfetto stile Avril Lavigne. Rockh ha addirittura mostrato un quadruplo giro intorno al corpo, dai fianchi al seno. La cintura può essere indossata semplicemente sui fianchi, in modo libero, senza passare dai passanti dei pantaloni. Può sembrare scontato consigliare di indossare la cintura sui fianchi, ma in realtà togliendo il suo uso di tenere su i pantaloni, si ha un effetto molto più libero e lo stile cambia completamente, diventando più sbarazzino. Le cinture vengono indossate anche sopra al soprabito, come si nota in moltissime passerelle. Va posizionata sul punto vita, esaltando anche questi capi e il loro taglio sul corpo femminile. Ciò che ha colpito di più è che in diverse occasioni la cintura è passata dall’essere un semplice accessorio ad un vero e proprio capo di abbigliamento. I designer hanno rivoluzionato la cintura trasformandola in un vestito, dal top alla minigonna. La cintura viene anche usata come decorazione, trasformata in tracolla oppure indossata sugli abiti, ma anche nelle maniche, sugli orli e sulle calzature. La cintura è tornata di moda, ma in modo diverso e rivoluzionario, cambiando tutti i codici tradizionali a cui eravamo abituati.

