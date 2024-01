La puntata di martedì 2 gennaio de L’Eredità su Rai1, celebre programma condotto da Marco Liorni, ha visto il debutto della nuova Professoressa Naomi Buonomo. La giovane ragazza ha conquistato fin da subito l’attenzione degli spettatori grazie al suo talento e al suo fascino. Ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamola meglio insieme. Ecco tutti i dettagli: biografia, età, peso, altezza e fidanzato.

Chi è Naomi Buonomo: biografia, età, peso, altezza e carriera

Naomi Buonomo è nata il 3 novembre a Santa Maria Capua Vetture, in provincia di Caserta. Iscritta alla facoltà di Marketing e Management dell’Università di Napoli, ha una promettente carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da piccola ha coltivato una grande passione per la danza, che l’ha portata ad esibirsi in numerosi spettacoli teatrali e musical. La sua altezza e la sua bellezza le hanno poi permesso di sfilare per brand d’alta moda come Dolce & Gabbana. Nel 2016 è stata finalista a Miss Italia. L’anno successivo, invece, ha continuato ad esibirsi in alcuni spettacoli teatrali al fianco della celebre attrice italiana Serena Autieri. Recentemente ha preso parte anche allo spettacolo teatrale Bis! dell’attore comico italiano Francesco Cicchella. Ballerina, modella, attrice ma anche presentatrice: è stata infatti al timone della trasmissione sportiva Il bello del calcio, in onda su una rete televisiva locale campana. Fino ad arrivare ad oggi, dove ha esordito nel celebre programma L’Eredità come Professoressa, al fianco della collega Michelle Masullo.

La vita privata di Naomi Buonomo: fidanzato

Riguardo alla sua vita privata, Naomi Buonomo è estremamente riservata. Tuttavia, durante un’intervista al settimanale DiPiù Tv, ha rivelato di essere ormai da tempo legata sentimentalmente a Francesco Cicchella. Noto attore comico e teatrale, è famoso al grande pubblico per le sue imitazioni di personaggi come Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Michael Bublè e vincitore di Tale e Quale Show nel 2015. La coppia si è conosciuta durante il provino del primo videoclip musicale del comico e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Lui è molto orgoglioso di me. Ci siamo conosciuti al provino del suo primo videoclip musicale ed è stato amore a prima vita. Oggi conviviamo. Da tre anni, poi, sono una delle ballerine del suo spettacolo”, ha raccontato emozionata e orgogliosa. Sul suo account Instagram, che vanta di oltre 9mila follower, Naomi Buonomo ama condividere foto dei loro viaggi e delle loro esperienze lavorative. Ballerina, attrice, modella e presentatrice, la giovane ragazza è un artista poliedrica che sogna di entrare nel mondo del cinema: “Tra qualche anno vorrei misurarmi con il mondo del cinema. Sogno di recitare in film importanti, di confrontarmi con registi famosi in tutto il mondo, ma è un sogno. Mi piacerebbe intanto cominciare anche con piccole parti“.

