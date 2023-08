La stagione estiva sta per terminare. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i 10 capi di tendenza autunno inverno 2023/24 da comprare assolutamente.

Tendenze moda autunno inverno 2023/24

L’estate sta per terminare, è giunto quindi il momento di cominciare a pensare a come vestirci nelle prossime stagioni. Durante le sfilate di inizio anno abbiamo già visto quali sono le tendenze per l’autunno inverno 2023/24. Per quanto riguarda le calzature, di tendenza sono soprattutto gli stivali alti e gli stivali texani, tornati prepotentemente alla ribalta. Per l’abbigliamento abbiamo le gonne, dove vediamo un ritorno delle gonne a ruota, i cappotti, rigorosamente lunghi e di colore nero, passando poi per le camicie e le t-shirt, in particolare quelle a righe o con stampe. Per quanto invece riguarda i colori, il colore protagonista dell’autunno inverno 2023 2024 sarà il rosso. Ma vediamo adesso insieme quali sono i 10 capi per l’autunno inverno prossimi da comprare assolutamente.

Tendenze moda autunno inverno 2023/24: 10 capi che devi assolutamente comprare

Dopo aver visto brevemente quali sono le tendenze moda autunno inverno 2023 2024, vediamo adesso insieme 10 capi must have, da comprare assolutamente: