Parola d’ordine: corallo! Dalle strade alle passerelle, questo colore è il protagonista indiscusso dell’estate 2024. Ecco tutti gli abbinamenti da non perdere.

Corallo, il colore must have dell’estate 2024

Con l’arrivo dell’estate 2024, il corallo si rivela come il colore predominante. Dalle sfilate di alta moda ai look street style, il corallo si distingue per la sua eleganza e freschezza. Il suo fascino risiede nella capacità di adattarsi a diversi stili e tonalità, rendendolo un vero e proprio must have nel guardaroba femminile. Creare abbinamenti con il corallo richiede un po’ di attenzione per mantenere un equilibrio visivo armonioso. Tuttavia, seguendo i giusti consigli è possibile ottenere un look impeccabile.

Gli abbinamenti da non perdere

Una delle combinazioni più raffinate è quella con il bianco: l’accostamento di corallo e bianco conferisce un aspetto pulito e fresco, perfetto per le calde giornate estive. Un’altra opzione vincente è il blu navy, che crea un contrasto sofisticato e marino, ideale per un look estivo elegante. Per un tocco di originalità, il corallo può essere abbinato al verde menta, dando vita a un outfit fresco e moderno. Se desideri un look più sobrio, il beige o il grigio sono colori ideali per conferire un’aria più delicata e discreta. Infine, per un effetto sorprendente e vivace, si può osare con il giallo senape, creando un mix cromatico che non passa inosservato.

Corallo, il colore dell’estate 2024: gli accessori

Quando si tratta di accessori color corallo, la scelta giusta può trasformare completamente un look. Le scarpe corallo, ad esempio, sono perfette per aggiungere un tocco di colore a un outfit semplice. Un paio di sandali corallo possono dare vita a un abito bianco o beige, rendendolo immediatamente più vivace. Lo stesso vale per le borse: una borsa corallo può essere il punto focale di un look, soprattutto se abbinata a colori neutri come il nero, il grigio o il bianco. Anche i gioielli color corallo sono una scelta eccellente per aggiungere un tocco di colore senza esagerare. Orecchini pendenti o una collana con dettagli corallo possono illuminare il viso e aggiungere un elemento di freschezza. Per un look coordinato, puoi abbinare diversi accessori corallo tra loro, come scarpe e borsa, mantenendo però il resto dell’outfit semplice per evitare un effetto troppo eccessivo. Insomma, il corallo è un colore estremamente versatile, in grado di impreziosire ogni outfit. Libera la tua fantasia e lascia brillare i tuoi look estivi con questa tonalità vibrante!