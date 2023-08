Non manca molto all’arrivo delle stagioni più fredde, vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le t-shirt di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024.

T-shirt di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024

L’autunno è ormai vicino, è quindi arrivato il tempo di pensare a come vestirci nelle prossime stagioni fredde. La t-shirt è da sempre uno dei capi di abbigliamento più amati al mondo, perfetta da indossare in ogni stagione e facilmente abbinabile. Il fascino della maglietta è davvero immutabile, piace proprio a tutti, sia per la sua comodità che per la sua versatilità. Le tendenze moda autunno inverno 2023 2024 vedono le t-shirt al centro della scena, saranno infatti proprio loro le assolute protagoniste dei nostri outfit. Dai modelli monocolore a quelli con stampa, da quelle corte a quelle lunghe, insomma ce ne è davvero per tutti i gusti. Vediamo adesso insieme quali sono le 3 t-shirt must have per l’autunno inverno 2023 2024.

3 t-shirt must have in tendenza per l’autunno inverno 2023/24

Come detto poc’anzi, la t-shirt sarà una delle protagoniste delle prossime stagione fredde, comoda e versatile, è davvero un capo impossibile da non avere nel nostro armadio. Vediamo adesso insieme quali sono le 3 t-shirt must have in tendenza per l’autunno inverno 2023 2024:

Maglietta a righe: le magliette a righe sono tornate prepotentemente alla ribalta quest’anno, le abbiamo viste indossate da tante celebrities e si apprestano a essere di tendenza anche per l’autunno inverno 2023 2024. L’ideale è abbinarle con un paio di pantaloni o gonne a tinta unita e che richiami uno dei due colore della maglietta a righe. Oppure la si può abbinare agli intramontabili jeans. Su cos.com potete trovare la t-shirt a righe bianche e arancioni, realizzata in cotone e ha le maniche con doppia cucitura. Il costo di questa t-shirt a righe bianche e arancioni è di 29,00 euro.

T-shirt nera: la maglietta nera è tra i capi must have dell’autunno inverno 2023 2024. Chic ed essenziale, perfetta da indossare in diverse occasioni e poi si sa, il nero si abbina con tutti i colori. Per esempio potete trovare su fabianafilippi.com la t-shirt in jersey in cotone organico nera caratterizzata da un taschino sul petto con dettaglio brillante. Il costo di questa maglietta è di 230 euro.

T-shirt con stampe: le magliette con stampa sono un altro must have per l’autunno inverno 2023 2024. Tante le stampe disponibili, dai motivi floreali a quelli con gli animali, basta sollo scegliere quella che ci piace di più. Ideali da indossare con un paio di jeans per un look casual e sportivo. Per esempio su dior.com potete trovare la t-shirt Dioriviera in jersey di cotone e e lino rosa e grigio con una stampa effetto vintage raffigurante una tigre. La maglietta è a girocollo e si appresta a tantissimi tipi di abbinamenti. Il costo di questa maglietta è di 980 euro. Di magliette con stampa ce ne sono davvero tante tra le quali scegliere, anche a un prezzo molto più basso.

