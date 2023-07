Gli stivali texani non passano mai di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali comprare approfittando dei saldi di stagione.

Gli stivali texani da comprare in saldo ora

Comodi, grintosi e versatili, gli stivali texani sono un vero e proprio must have, perfetti da indossare in diversi periodi dell’anno. I camperos sono molto amati dalle donne per la loro versatilità e perché sono in grado di donare quel tocco chic e grintoso in più all’outfit. Siamo in periodo di saldi, quindi perché non approfittarne per comprare un paio di stivali texani? Ecco di seguito i migliori stivali texani da comprare, molti in saldo:

Su Luisaviaroma: Sonora Stivali Acapulco in pelle 90mm. Di colore bianco, tomaia in pelle, impunture visibili, interno e soletta in pelle e suola in cuoio. IL prezzo è di 550 euro, ora in saldo a 220 euro .

in pelle 90mm. Di colore bianco, tomaia in pelle, impunture visibili, interno e soletta in pelle e suola in cuoio. IL prezzo è di 550 euro, ora in saldo a . Su asos.com: Asos Design – Comet – Stivali al ginocchio stile western con frange. Hanno il tacco largo medio, la forma appuntita e sono molto facili da indossare. Il prezzo è di 64,99 euro, ora in saldo a 51,99 euro.

– Stivali al ginocchio stile western con frange. Hanno il tacco largo medio, la forma appuntita e sono molto facili da indossare. Il prezzo è di 64,99 euro, ora in saldo a Su pullandbear.com: Stivali cowboy in pelle . Color sabbia, gambale alto con tiretti laterali. Modello a punta. Il prezzo è di 75,99 euro .

. Color sabbia, gambale alto con tiretti laterali. Modello a punta. Il prezzo è di . Su stradivarius.com: S tivali cowboy metallizzati fantasia . Disponibile in diversi colori metallizzati, altezza tacco di 7 cm. Il prezzo è di 69,99 euro.

. Disponibile in diversi colori metallizzati, altezza tacco di 7 cm. Il prezzo è di Su tataitalia.com: Stivali texani neri , altezza mezzo polpaccio, scollo a cuore, design intricato con impunture decorative, silhouette a punta e tacco inclinato. Altezza tacco 7 cm. Il prezzo è di 85,95 euro .

, altezza mezzo polpaccio, scollo a cuore, design intricato con impunture decorative, silhouette a punta e tacco inclinato. Altezza tacco 7 cm. Il prezzo è di . Su bershka.com: Stivali cowboy con tacco . Altezza tacco 6,5 cm, colore rosso. Il prezzo è di 59,99 euro, ora in saldo a 35,99 euro .

. Altezza tacco 6,5 cm, colore rosso. Il prezzo è di 59,99 euro, ora in saldo a . Su zalando.com: Vienty Given – Stivali texani / biker . Tacco largo a punta, chiusura con cerniera. Il prezzo è di 204 euro .

. Tacco largo a punta, chiusura con cerniera. Il prezzo è di . Su mytheresa.com: Gianni – stivali texani in pelle con decorazioni . Punta affusolata, soletta in pelle, suola in gomma con tacchi a blocco inclinati. Il prezzo è di 575 euro, ora in saldo a 287 euro .

. Punta affusolata, soletta in pelle, suola in gomma con tacchi a blocco inclinati. Il prezzo è di 575 euro, ora in saldo a . Su queen-helena.com. Stivali Queen Helena Loca 133. In pelle, altezza tacco 6,5 cm. Il prezzo è di 105 euro, ora in saldo a 84 euro.

Insomma ci sono davvero tanti stivali texani in saldo al momento, conviene approfittarne prima che vadano esauriti!

Stivali texani: come abbinarli

Vediamo adesso insieme alcuni consigli su come abbinare al meglio gli stivali texani: