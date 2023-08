Non manca molto all’arrivo delle stagioni più fredde, scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le camicie più belle di tendenza autunno inverno 2023 2024 da acquistare.

Camicia, le tendenze autunno inverno 2023/24

La camicia è uno di quei capi che si possono indossare in tutte le stagioni e per diverse occasioni, per questo è uno di quei capi must have da avere nel proprio guardaroba. La camicia è anche uno di quei capi facilmente abbinabili, è perfetta ad esempio con un paio di jeans, per un look più casual, oppure con un paio di pantaloni per un’occasione più formale ed elegante. Anche per l’autunno inverno 2023 2024 la camicia si appresta a essere uno dei capi più ricercati e indossati. Anche sulle passerelle di camicie ne abbiamo viste davvero tanto, molte arricchite da fiocchi o da applicazioni preziose e voluminose. Tra i tormentoni delle prossime stagioni ci sarà la camicia a quadri, già di tendenza lo scorso anno, indossate spesso da Chiara Ferragni e da sua sorella Valentina. Chiara aveva indossato una camicia a quadri rosa aperta abbinata a una canotta bianca e un paio di jeans strappati a vita alta. Outfit divenuto subito di tendenza. Anche l’attrice e modella statunitense Megan Fox ha indossato la camicia a quadri, stile taglialegna, abbinata a una canotta, a un paio di pantaloni cut out e a un cappello di pelliccia.

Tendenze autunno inverno 2023/24: le camicie più belle da acquistare

Come detto poc’anzi, anche per l’autunno inverno 2023 2024 le camicie saranno protagoniste. Vediamo adesso insieme quali sono le camicie di tendenza più bella da acquistare:

Camicia a quadri: assoluta protagonista dello scorso anno, la camicia a quadri stile taglialegna si appresta a essere una delle più indossate anche per l’autunno inverno 2023 2024. Abbinabile ad esempio con un paio di denim per uno stile grunge, stile che abbiamo imparato ad amare soprattutto grazie ai vari telefilm americani.

Camicia bianca: un classico che non passa mai di moda, raffinata ed elegante la camicia bianca è un capo must have per tutte noi donne. Ideale da indossare in ufficio, per eventi formali e anche per una serata romantica. Al giorno d’oggi ne esistono di diversi modelli, corte, lunghe, dal taglio maschile al taglio femminile. Basta trovare quella perfetta per noi.

Camicia a righe: altra camicia che non passa mai di moda e di tendenza anche per l’autunno inverno 2023 2024 è la camicia a righe. Sia nel modello classico, azzurra e bianca, che di altri colori, sia corta e sia lunga. Questa camicia è molto versatile, nella sua versione a righe bianche e nere può ad esempio essere abbinata a una gonna nera, per un look super elegante.

Camicia jeans: il denim è sempre di moda, anche per quanto riguarda le camicie. Con una camicia di jeans si può ottenere un look casual e sportivo, perfetto soprattutto per la stagione autunnale.

Come abbiamo visto sono davvero tante le camicie di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, basta solo trovare quella perfetta per noi.