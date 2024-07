Scopri le tendenze beauty più in voga su Tik Tok per l'estate 2024.

Nel mondo beauty, Tik Tok si conferma ancora una volta come il cuore pulsante delle tendenze più gettonate. L’estate 2024 non fa eccezione, con una serie di trend che promettono di farci brillare. Dalle pelli luminose alle ciglia colorate, la piattaforma social è una fonte inesauribile di novità. Ecco i trend beauty di Tik Tok da non perdere per l’estate 2024:

Pelle bronzed glow

Questo trend, già popolare nelle stagioni precedenti, si riconferma per l’estate 2024. Il look bronzed glow punta tutto su una pelle baciata dal sole, utilizzando illuminanti dorati e blush caldi per un effetto naturale e luminoso. I bronzer liquidi e in crema sono i prodotti chiave.

Make up nei toni dei frutti di bosco

Le sfumature di more, lamponi e mirtilli non sono solo per le labbra, ma anche per gli occhi e le guance. Rossetti, ombretti e blush nelle tonalità dei frutti di bosco dominano l’estate 2024, offrendo un look romantico e sofisticato. Questi colori sono perfetti per ogni incarnato, con formulazioni che variano dal matte al glossy.

Pelle pearl skin

La pelle pearl skin è il trend più popolare su TikTok per il 2024. Questo look richiede una skincare idratante, combinata con prodotti illuminanti che donano un bagliore iridescente e naturale. La preparazione della pelle è fondamentale: detergenti delicati, sieri idratanti e creme leggere creano un base perfetta. Gli illuminanti liquidi o in crema completano il look riflettendo la luce in modo delicato ma efficace.

Sunset blush Ispirato ai caldi colori dei tramonti estivi, questo look mescola tonalità di rosa, arancione e rosso per un effetto radioso e naturale. Oltre a essere un trucco fresco e vivace per la bella stagione, il sunset bush si adatta perfettamente all’abbronzatura, rendendolo un must rispetto al tradizionale blush.

Ciglia colorate

Direttamente dalle passerelle, le ciglia colorate sono un must per l’estate. Le tonalità vivaci come blu, giallo e verde trasformano lo sguardo, rendendo le ciglia il focus del viso. Per ottenere questo look, opta per mascara colorati di qualità che garantiscano volume e lunghezza senza sbavature. Abbina una base luminosa e labbra glossate per bilanciare il look, mantenendo il resto del trucco neutro.

Queste sono le 5 tendenze beauty più hot di Tik Tok per l’estate 2024. E tu, quale preferisci?