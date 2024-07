Ecco il look scelto da Shakira per l'half time show della Finale di Coppa America

Protagonista del mini concerto della finale di Coppa America tra Argentina e Colombia è stata la popstar Shakira, che ha incantato tutti non solo con la sua performance ma anche con il suo look. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il look scelta dalla cantante colombiana.

Shakira: il look scelto per l’half time della finale di Coppa America

Ieri, 14 luglio 2024, si è tenuta la finale della Coppa America che ha visto trionfare l’Argentina grazie a un goal nei tempi supplementari dell’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez. La finale si è svolta all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens e, nel corso dell’intervallo, c’è stato un mini concerto da parte della pop star colombiana Shakira. Ma, come si è vestita l’ex di Gerard Piquet per questa occasione così speciale? Shakira ha scelto un look super scintillante, formato da una mini gonna e un top argentato. La cantante si è esibita in un medley dei suoi più grandi successi, ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico presente alla stadio.

Shakira incanta tutti all’half time della finale di Coppa America

Come abbiamo appena visto, è stata la cantante colombiana Shakira la protagonista dell’half time show durante la finale di Coppa America a Miami, tra Colombia e Argentina, finale vinta da quest’ultima grazie a un goal di Lautaro. Shakira è salita sul palco con la grinta che l’ha sempre contraddistinta, sfoggiando un look super scintillante che l’ha fatta brillare ancora di più. Shakira ha iniziato con la canzone “Hips Don’t Lie“, gridando a un certo punto “Te Quiero, Colombia”, ovvero “Ti amo, Colombia“. Dopodiché la pop star ha proseguito cantando “Te Felicito”, “TQG” e “Punterìa”. Shakira è stata accompagnata sul palco da un gruppo di ballerini al fine di rendere la sua performance ancora più indimenticabile per il pubblico presente allo stadio. Ma ecco cosa ha detto a proposito di Shakira Alejandro Dominguez, il presidente della CONMEBOL: “Shakira è una straordinaria star sudamericana che ha abbagliato tutto il mondo. Le sue canzoni sono cantate e ballate in ogni angolo del pianeta, trasformando la sua arte in un fenomeno globale che attraversa le frontiere ed è apprezzato da milioni di persone. Siamo sicuri che la sua esibizione alla Copa America USA 2024 rafforzerà il messaggio di sana passione unità nello sport”.

Shakira: le sue esibizioni agli eventi sportivi

Quella di ieri sera nel corso dell’intervallo della finale di Coppa America 2024 non è stata la prima esibizione di Shakira a un importante evento sportivo, anzi la cantante sudamericana l’abbiamo vista in diverse occasioni nel corso degli anni. Impossibile dimenticare nel 2006 e nel 2014 quando la cantante si è esibita alla finale della Coppa del Mondo, mentre nel 2010 ha lanciato il brano “Waka Waka (This is for Africa”) come inno dei Mondiali. Shakira si è esibita anche durante la Coppa Davis, l’NBA All-Star e all’half time show del Super Bowl del 2020 in coppia con Jennifer Lopez. Insomma, Shakira è ormai una veterana per quanto riguarda le esibizioni durante importanti eventi sportivi.