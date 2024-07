E’ tempo di vacanze, è tempo di mare. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli su quelli che sono gli outfit da spiaggia perfetti per questa estate 2024.

Outfit da spiaggia: cosa mettere in valigia per l’estate 2024

Per tante di noi sta finalmente arrivando il momento di partire per le vacanze estive. La scelta ricade sempre più spesso per il mare quindi, adesso andremo a vedere insieme quali sono gli outfit da spiaggia per l’estate 2024. Prima di partire per il mare infatti è tempo di fare le valigie e tante di noi non sanno mai cosa portarsi dietro. Proprio per questo vedremo adesso di facilitare il compito a tutte voi, con qualche consiglio super utile per un look da spiaggia super cool. Innanzitutto in estate è bene puntare sui colori accesi, i classici colori vitaminici, oppure sul bianco che, con l’abbronzatura, è davvero il colore perfetto. Vestiti, scarpe, accessori, insomma cosa mettiamo in valigia per essere di tendenza quest’estate 2024? Andiamo a scoprirlo insieme.

Outfit da spiaggia: abbinamenti e consigli

Siamo pronti per vedere insieme alcuni esempi di outfit da spiaggia perfetti per questa estate 2024:

Caftano : il caftano è un abito da donna molto indossato al mare, si tratta di una tunica lunga perfetta da indossare in spiaggia. Il colore perfetto è il bianco e lo si può abbinare con un paio di sandali gioiello e un cappello di paglia. Un look leggero, super estivo e super chic.

: il caftano è un abito da donna molto indossato al mare, si tratta di una tunica lunga perfetta da indossare in spiaggia. Il colore perfetto è il bianco e lo si può abbinare con un paio di sandali gioiello e un cappello di paglia. Un look leggero, super estivo e super chic. Pantaloni in lino : un altro look da spiaggia è formato da pantaloni in lino di colore chiaro, magari beige e dal costume da bagno intero possibilmente in colori accesi. Il tutto abbinato a un paio di ciabattine da mare.

: un altro look da spiaggia è formato da pantaloni in lino di colore chiaro, magari beige e dal costume da bagno intero possibilmente in colori accesi. Il tutto abbinato a un paio di ciabattine da mare. Mini gonna: un’altra idea è quella si indossare una mini gonna colorata abbinata a un top bianco e a un paio di scarpe flat.

un’altra idea è quella si indossare una mini gonna colorata abbinata a un top bianco e a un paio di scarpe flat. Abito strapless : in spiaggia anche i vestiti vanno bene, specialmente un abito strapless dai colori vitaminici abbinato a un paio di sandali.

: in spiaggia anche i vestiti vanno bene, specialmente un abito strapless dai colori vitaminici abbinato a un paio di sandali. Camicia in lino : anche la camicia in lino va benissimo da indossare in spiaggia, perfetta ad esempio da abbinare a un paio di shorts bianchi o in denim.

: anche la camicia in lino va benissimo da indossare in spiaggia, perfetta ad esempio da abbinare a un paio di shorts bianchi o in denim. Crochet: tutto ciò che è lavorato all’uncinetto è tornato prepotentemente di moda lo scorso anno, e anche per questa estate vestiti, top o anche costumi da bagno crochet sono di super tendenza.

Outfit da spiaggia: gli accessori must have

Dopo aver visto quelli che sono alcuni esempi di outfit da spiaggia, andiamo adesso a vedere quelli che sono gli accessori must have: