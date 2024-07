Costumi da bagno: tendenze e modelli 2024

I costumi da bagno per l'estate sono a stampa animalier, di vari colori e con lacci per nascondere le forme.

Con le vacanze che stanno per arrivare, bisogna anche pensare all’abbigliamento adatto per la spiaggia. Per sfoggiare il fisico, ma anche per fare il bagno in mare, i costumi da bagno non possono mancare. Non è affatto difficile trovare il modello adatto tra le tante tendenze che qui sono proposte per il fisico di ogni donna.

Costumi da bagno

Il tempo del mare e delle vacanze in spiaggia è giunto. Per questa ragione è necessario mettere in valigia i costumi da bagno adatti per la stagione. Riuscire a trovare un modello che possa andare bene non è facile considerando che molto dipende dal fisico di ognuno e dalle caratteristiche, ma sicuramente è una scelta da fare.

Prima di tutto, bisogna conoscere bene il proprio fisico in modo da capire quale tipo di costume può andare bene. Bisogna capire se si tratta di un fisico a pera con fianchi molto larghi oppure a mela con punto vita largo o a clessidra per un punto vita più piccolo. Non appena capito le forme del proprio fisico, scegliere il costume sarà facile.

Si consiglia poi di scegliere dei tessuti e dei colori per i costumi da bagno che siano in grado di esaltare le qualità del fisico e di metterle in risalto nel modo giusto. In questo modo, non solo ci si sente a proprio agio, ma è possibile anche apparire al meglio. Il colore nero, per esempio, è in grado di snellire e valorizzare nel migliore modo la silhouette.

Il costume intero è l’ideale se si vuole nascondere il punto vita e così snellire apparendo più magre e longilinee. A seconda del proprio fisico, ci sono costumi pensati e progettati per ognuno. Basta solo saperli scegliere nel modo giusto.

Costumi da bagno: tendenze

vvi è davvero l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i costumi da bagno da scegliere: si va dal modello intero al bikini scegliendo tra diversi modelli e rivisitazioni, anche in stile vintage. Le nuove tendenze dell’estate accontentano i gusti e desideri di tutte permettendo di giocare con i colori e le varie fantasie proposte.

Si può scegliere tra modelli con le stampe tropicali, i fiori, ma anche le fantasie con frutti esotici oppure in tessuti in lycra o all’uncinetto, un’altra tendenza in voga quest’anno. Il bikini dalla vita alta è adatto ai fisici curvilinee e dalle linee che ricordano le dive pin up. Un modello must have che è adatto a chi vuole nascondere le forme.

Tra i vari costumi da bagno la fantasia animalier è sicuramente la migliore da indossare. In tal caso, si può optare per diversi tipi di fantasia: da quella leopardata, maculata sino ad arrivare ad altre pitonate. Si può poi optare per modelli a bikini o intero in modo da essere seducente e trendy anche in riva al mare.

Per quanto riguarda i colori si punta sia al pastello ma anche a sfumature vivaci come il giallo, il rosa cipria, le tonalità neon e fluo, passando poi per il lilla chiaro, il verde acqua, ma anche l’azzurro senza trascurare il nero che migliora la silhouette o il bianco che dona risalto alla pelle ambrata e abbronzata.

Costumi da bagno Amazon

L’e-commerce presenta una vasta scelta con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando la foto si notano le caratteristiche. Qui sotto una classifica dei tre migliori costumi da bagno per questa estate scelti tra tante proposte.

1)heekpek costume da bagno donna

Un bikini molto morbido in spandex con scollo a V dall’effetto push up con lacci incrociati sul retro. Molto delicato sulla pelle. La chiusura posteriore permette di essere regolabile in modo da sorreggere il seno. Lo slip a vita alta nasconde le imperfezioni.

2)Ponceau costume da bagno

Un modello in stampa animalier con lo scollo a V molto profondo. Risulta comodo da indossare. Un costume intero con incrocio sulla schiena e lacci ai lati. Le spalline sono larghe ed è dotato di fodera, disponibile in vari colori.

3)Tuopuda costumi da bagno donna

Un bikini molto elegante e a righe con reggiseno imbottito e slip a vita bassa. Un reggiseno push up dotato di laccetti laterali anche nello slip che si possono regolare. Uno slip dalla vita bassa con le spalline regolabili.

Tra i tanti modelli di costumi da bagno anche quelli premaman per essere al top.

