Tendenze capelli per l’Autunno-Inverno 2023/24: quali sono i colori più richiesti? Se anche voi siete curiose, e vorreste dare al vostro look una sferzata di luminosità e di stile, allora ecco l’articolo giusto per voi. Di seguito, andremo a conoscere meglio tutte le tendenze della moda, per delle splendide chiome autunnali.

Le tendenze capelli per l’Autunno-Inverno 2023/24: trionfo del colore sfaccettato

Le tendenze capelli per l’autunno/inverno 2023/24, suggeriscono naturalezza nei colori moda: e dunque, no ad effetti artificiali e costruiti sulle nostre chiome. Un colore naturale è sfaccettato e poliedrico di suo. Ma allora, quali sono le sfumature di cui dovremmo vestire i nostri capelli, per la stagione autunnale che sta per arrivare? Certamente, le proposte sono moltissime, e per tutti i gusti. Vediamo insieme le più belle.

Castano cioccolato caldo: Nella stagione autunnale, è via libera ai colori più caldi e sfaccettati. Per coloro che stanno meglio con i toni freddi, il consiglio è quello di optare per un castano fondente scuro. Il castano cioccolato resta quindi, confermandosi per la stagione 2023/24, una delle sfumature più in voga, più raffinate e sofisticate.

Biondo platino chiarissimo: Il biondo platino, chiarissimo, è di nuovo di grande tendenza. Infatti, si era già affermato nella stagione estiva, grazie al noto film Barbie, ormai campione d'incassi dell'estate. Ideale per coloro che hanno pelle chiara e diafana, dal sottotono freddo, il biondo platino chiaro è ciò che, per la stagione estiva 2023, è stato il biondo miele. Una tendenza che si riconferma e che spicca. Ancor di più se si sceglie un look dal taglio geometrico, come per esempio il caschetto.

Rosso profondo mogano e rame: Si sa, non è autunno senza il rosso. E se questo è il colore moda della stagione autunnale, di sicuro ciò risalta anche dalle chiome che abbiamo visto, durante le ultime sfilate moda nella Milano Fashion Week. Il rosso mogano è perfetto, in una tonalità profonda e vibrante, per far risaltare l'abbronzatura estiva, che nel mese di settembre è sicuramente ancora presente.

Balayage e sfumature: Il balayage è una tecnica che ha pienamente sostituito lo shatush, per quanto concerne la sfumatura ombré sulle chiome.

Il balayage è una tecnica che ha pienamente sostituito lo shatush, per quanto concerne la sfumatura ombré sulle chiome. Metallico glam: Le sfumature metalliche sono di grande moda. Tuttavia non sono semplici da scegliere: chi ha un sottotono freddo, ad esempio, dovrebbe scegliere bagliori metallici che virano all’argento, mentre chi ha sottotono caldo, potrà permettersi l’oro, ma anche le nuances più di moda, come l’oro rosa e il bronzo.

Tendenze capelli l’Autunno-Inverno 2023/24, i tagli perfetti

Ma se parliamo invece di tagli di capelli, quali potrebbero essere quelli più in voga, per la stagione autunno/inverno 2023/24? sicuramente, restano di tendenza le onde morbide, leggermente spettinate, molto naturali. Questo look, si accosta però anche a capelli lisci effetto spaghetto, soprattutto in bob e carrè, che sono un’altra grande tendenza in merito all’haircut, insieme alle lunghezze maxi.

Tornano di tendenza anche i tagli ultracorti, come il pixie cut: particolarmente adatto per chi ha lineamenti fini e delicati, questo taglio è anche bellissimo se portato dalle over 50, poiché aggiunge carattere ed eleganza in ogni colore.

