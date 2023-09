Ball brush: quali sono le spazzole per le onde nei capelli

Quando si tratta della bellezza della chioma sono necessari degli strumenti e degli accessori utili. Un accessorio indicato per l’hair styling è la ball brush, una spazzola che permette di avere capelli ondulati in poco tempo. Un accessorio economico e sicuramente facile da usare come spieghiamo nei paragrafi seguenti.

Ball brush

I capelli mossi e ondulati piacciono molto e sono particolarmente apprezzati proprio per l’effetto che lasciano sulla chioma. Per poterli realizzare spesso si ha bisogno di affidarsi a metodi e tecniche che risultano essere particolarmente costose e che non tutti possono permettersi. Per ottenere tali risultati, le ball brush sono l’ideale.

Si tratta di spazzole molto facili da usare e specifiche per il cuoio capelluto dal momento che permettono di creare delle onde magnifiche. Note anche come twirler brush, si tratta di un segreto di bellezza che gli appassionati di hair styling dovrebbero conoscere per migliorare l’aspetto della propria chioma.

Come dice il nome, le ball brush sono delle spazzole che ricordano un po’ una palla dal momento che si distinguono per una forma sferica ricoperta di vari denti che, grazie anche all’effetto caldo dell’asciugacapelli, permettono di creare delle onde in modo uniforme nel capello evitando di andare a danneggiare o rovinare la chioma.

Basta semplicemente un po’ di pratica e di pazienza, ma anche la giusta costanza per riuscire a ottenere dei risultati davvero ottimi per una chioma elegante e affascinante. Un accessorio must have completamente diverso da altre spazzole in commercio anche perché aiuta a catturare le ciocche in modo da dare l’aspetto ondulato al capello.

Ball brush: come usarla

La ball brush è in grado di adattarsi a ogni forma della testa e del cuoio capelluto creando così delle ottime onde in modo da avere uno styling perfetto anche a casa senza doversi recare dal parrucchiere ogni volta. Uno strumento che non solo permette di avere capelli ondulati, ma anche districare i nodi che solitamente a causa dello stress tendono a formarsi.

Funziona molto bene, come detto, su ogni tipo di capello, che sia lungo o spesso, ma anche medio. In un primo momento era indicata esclusivamente per i capelli lisci che tendono a spezzarsi, ma poi il suo uso si è modificato e oggi è possibile realizzare dei capelli ondulati. Considerando le varie caratteristiche di ognuna, è bene scegliere attentamente il modello adatto.

Per usare nel modo migliore la ball brush è bene prima di tutto, asciugare i capelli a testa in giù e, nel momento in cui sono umidi, bisogna sezionarli dividendo la parte superiore da quella inferiore. A quel punto si impugna la spazzola prendendo una ciocca per volta per poi attorcigliare lavorando così verso le punte in modo da ottenere un aspetto ondulato.

infine, si lascia raffreddare e, per un effetto maggiormente volumizzante, basta spruzzare un po’ di lacca per ottenere l’effetto desiderato.

Ball brush: offerte Amazon

Un articolo per la chioma che è disponibile su Amazon con offerte varie, a seconda del prodotto singolo o il set. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con le tre migliori ball brush per ogni chioma scelte tra le più economiche da usare con una descrizione di ogni prodotto.

1)Eqlef 3D bomb curl

Una spazzola per capelli ondulati termoresistente che districa qualsiasi nodo e che permette di creare dei riccioli e boccoli. Non causa danni ai capelli, ma soltanto benefici dal momento che favorisce il massaggio andando anche a stimolare la circolazione sanguigna. Molto facile da usare grazie alla sua forma a sfera. Le acconciature sono ondulate e libere.

2)Herchr spazzola per capelli arricciata

Una spazzola rotonda sferica dal design allargato. Mantiene i capelli morbidi e lucenti evitando di danneggiarli. In grado di arricciare il capello. Da usare sia sui capelli bagnati che asciutti. Molto facile da trasportare e portare in borsa per ogni esigenza.

Con le ball brush anche alcuni consigli per capelli ondulati in poco tempo.