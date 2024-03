Dove vedere Temptation Island 2023: repliche in tv e in streaming

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove è possibile vedere le repliche, in tv e in streaming, dell’undicesima edizione del reality dei sentimenti, “Temptation Island“.

Temptation Island 2023, dove vedere le puntate in tv e in streaming

“Temptation Island 2023” sta per finire. Lunedì 31 luglio andrà infatti in onda l’ultima puntata di questa undicesima edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e ambientato in un resort di lusso in Sardegna, vicino a Cagliari. Se qualcuno si fosse perso qualche puntata o, prima di lunedì prossimo volesse rivedere tutto quello che è successo nel corso di questa seguitissima edizione, c’è un modo per poter rivedere le repliche delle varie puntate. Tutte le cinque puntate di “Temptation Island” sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma che consente di rivedere tutti i programmi, i film, e le serie televisive che vanno in onda sulle reti Mediaset. Inoltre, il martedì successivo alla messa in onda della puntata, gli spettatori possono vedere la replica della puntata su La 5, canale 30 del Digitale Terrestre, alle ore 21.10.

Temptation Island 2023: verso la puntata finale

Anche l’undicesima edizione del reality dei sentimenti più seguito in Italia, “Temptation Island“, sta ufficialmente per concludersi. Lunedì 31 luglio 2023 andrà infatti in onda, in prima serata su Canale 5, l’ultima puntata del programma televisivo. Sono sette le coppie che hanno preso parte a questa undicesima edizione, ognuna di loro ha saputo regalare forti emozioni al pubblico da casa, che non vede l’ora di sapere cosa faranno le ultime coppie rimaste: si lasceranno o resteranno insieme? Alcune coppie hanno già lasciato il programma, i primi sono stati Manu e Isabella. Tra loro sembrava non poter funzionare, le differenze di vita erano tante, alla fine però, dopo un falò di confronto, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma. Anche Gabriela e Giuseppe e Alessia e Davide hanno deciso di uscire insieme dal programma. In gara ci sono ancora 4 coppie, nel corso della quinta puntata c’è stato subito un falò di confronto tra Perla e Mirko. Alla fine del confronto i due si sono lasciati, con Mirko che promette alla tentatrice Greta che sarebbe tornato da lei, mentre Perla, che non era d’accordo nel chiudere la relazione con Mirko, decide di restare e continuare a frequentare il tentatore Igor, al quale, nelle ultime settimane, si era avvicinata molto.

Falò anticipato anche per Manuel e Francesca. Anche loro decidono di lasciarsi. Francesca ha detto di essere molto arrabbiata per tutto quello che Manuel ha detto durante le ultime settimane e di voler un rapporto diverso, basato sull’amore e non sulla dipendenza affettiva. Manuel, in lacrime, accetta la decisione di Francesca e decide di prendersi del tempo per se stesso.

Nel corso dell’ultima puntata vedremo gli ultimi due falò di confronto, ovvero quello tra Vittoria e Daniele e tra Ale e Federico, inoltre vedremo anche cosa è accaduto alle varie coppie un mese dopo la fine del programma. Insomma una puntata assolutamente da non perdere quella di lunedì prossimo in prima serata su Canale 5.