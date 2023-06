Lunedì scorso, 26 giugno 2023, è partita la nuova stagione di “Temptation Island“. Tra le coppie ci sono Isabella e Manu ma, chi è quest’ultimo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island 2023, chi è Manu? Cognome, età, lavoro

Tra le coppie della nuova edizione di “Temptation Island” ci sono Isabella e Manu. Vediamo di conoscere meglio quest’ultimo. Manuel Marascio ha 27 anni e lavora come tranviere a Milano. Studia anche per diventare istruttore di scuola guida e, nel corso del programma, ha dichiarato di essersi sempre impegnato molto e di aver svolto diversi lavori nel corso della sua vita. In passato ha infatti lavorato come cameriere in un ristorante e, per diversi anni, anche da McDonald. Manu è un grande appassionato di sport, fa infatti parte di una squadra di calcio a 5, ovvero la Fc Tennet’s. Vive in un quartiere popolare a Milano, mentre la fidanzata, Isabella, con la quale sta insieme da tre anni e mezzo, vive in centro, sempre a Milano.

Temptation Island 2023: Manu e la sua storia con Isabella

Manu e Isabella sono una delle coppie partecipanti alla nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island“. Stanno insieme da circa tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano, lui in un quartiere popolare, lei in centro. Queste differenze socio economiche hanno portato Manu a decidere di partecipare al programma. Il giovane ha dichiarato di essere molto innamorato di Isabella ma che lei non è mai contenta perché vorrebbe un tenore di vita più agiato, cosa che lui non le può offrire. Lei però ha dichiarato che se fosse così non starebbe più insieme a lui. Manu ha detto che non vuole più sentirsi inferiore a lei, che Isabella lo critica spesso. Queste le parole del giovane tranviere: “non vorrei più sentirmi inferiore a lei. Vorrei che mi considerasse una persona valida, io faccio tanto per lei. Certe sere per pagarle le cene sono rimasto senza un euro per diversi giorni. Quello che vuole lei però è talmente alto… lei dice che a Milano uno minimo deve guadagnare 6.000 mila euro. La sua migliore amica ha un attico da un milione di euro. Io non posso permettermi certe cose. più le dai più non le basta.” Manu ha poi dichiarato di essere molto fiero delle sue origini e sente che Isabella non accetta le persone che gli stanno intorno e che non capisce molte cose della sua famiglia. Manu inoltre si è lamentato perché quando lui e Isabella hanno affrontato l’argomento di andare a vivere insieme, lei gli avrebbe detto che lui la farebbe andare a vivere nelle campagne mentre lei vorrebbe vivere in centro a Milano. “Lei scredita il lavoro che faccio, dice che fare il tranviere è un lavoro manuale, un cagata, per lei i lavori veri sono altri. Isabella, dal canto suo ha detto che i problemi tra lei e Manu non sono dovuti alle differenze sociali, ma dagli atteggiamenti e comportamenti di lui e che se non fosse innamorata di Manu lo avrebbe già lasciato da un pezzo.