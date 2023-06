Perla è una delle fidanzate protagoniste della nuova edizione di Temptation Island 2023. Partecipa al programma insieme al fidanzato Mirko, con cui sta affrontando un momento particolarmente difficile, dopo aver lasciato tutto per seguirlo nella sua città.

Chi è Perla: cognome, lavoro ed età della fidanzata di Temptation Island 2023

Perla è una delle fidanzate protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Partecipa al programma con il fidanzato Mirko, con cui sta affrontando un momento davvero molto difficile, dopo aver lasciato tutto per seguirlo nella sua città. Non si hanno moltissime informazioni sulla vita privata di Perla, ma qualche piccolo dettaglio è emerso dopo la presentazione di Temptation Island. Sappiamo che Perla ha occhi e capelli castani, è nata e cresciuta a Salerno, ma da alcuni anni si è trasferita a Rieti, per seguire il suo amore per Mirko. Nella sua vita professionale si occupa di e-commerce e presenta diversi tatuaggi sul corpo. Si sta facendo conoscere in questa nuova edizione di Temptation Island, iniziata lunedì 26 giugno 2023, in cui ha deciso di mettere alla prova la sua relazione con il fidanzato Mirko, a cui è legata da cinque anni.

Perla, fidanzata di Temptation Island: la storia con Mirko

Perla sta partecipando alla nuova edizione di Temptation Island insieme al fidanzato Mirko, a cui è legata da cinque anni. La giovane è originaria di Salerno ma era talmente innamorata di Mirko che ha deciso di lasciare la sua famiglia, il lavoro e i suoi amici per seguirlo a Rieti. Inizialmente era molto felice, perché lo ha fatto per amore, ma nel corso del tempo le cose sono cambiate. Secondo quanto ha detto la ragazza, Mirko da due anni sarebbe diventato apatico e non le darebbe più stimoli nella relazione. “Ho rinunciato a tutto per lui ma la nostra storia non ha più stimoli, lui non è in grado di stimolare il nostro rapporto. È per questo che ho deciso di contattare Temptation Island” ha dichiarato nel video di presentazione. Come risposta, Mirko ha dichiarato di sostenere e supportare Perla in ogni suo momento, soprattutto quando le viene nostalgia di casa. In realtà, però, lei non si sente particolarmente supportata. Perla ha contattato la trasmissione nella speranza che possa essere un nuovo importante stimolo per la sua relazione sentimentale. Perla vuole capire se per loro ci può essere un nuovo inizio, grazie alla trasmissione. Ormai si trovano ad un bivio, in una situazione davvero molto complicata, che potrebbe portare ad una rottura definitiva oppure alla consapevolezza che possono ripartire da capo. Nel secondo caso, però, ci vorrà molto impegno da entrambe le parti. Sicuramente anche questa coppia sta attirando molta curiosità, non resta che scoprire come andrà a finire.