Temptation Island, Filippo Bisciglia svela un segreto bollente: la confessione

Filippo Bisciglia è ufficialmente tornato alla conduzione di Temptation Island, dopo un anno di stop della trasmissione. Si tratta di un ritorno molto apprezzato dal pubblico e già dalla prima puntata il successo del reality è stato eccezionale. Il format prodotto da Maria De Filippi è un vero e proprio cult della televisione italiana, che ogni estate, ad eccezione di quella passata, riesce a far appassionare il pubblico alle storie delle coppie protagoniste. Filippo Bisciglia ha dichiarato che per lui è un vero e proprio onore essere al timone di una delle trasmissioni più viste in assoluto. Il conduttore ha deciso di svelare un segreto intimo, spiegando al pubblico quali sono i suoi portafortuna per Temptation Island. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che non gira mai in Sardegna senza un accendino giallo, che deve essere donato da una persona diversa che gli vuole bene. Quest’anno sta usando un accendino regalato dalla madre, a cui è molto legato. Alla fine dell’edizione questo accendino viene dato a Francesca, la sua truccatrice, che li tiene tutti, fin dalla prima volta che, nel 2014, Bisciglia ha condotto Temptation Island.

Questo non è l’unico portafortuna. Il conduttore ha anche una lacca che usava i primi anni tra una registrazione e l’altra, che si porta dietro anche se non la usa più, e un pupazzo di Peppa Pig, donato da un piccolo fan. Il portafortuna più bizzarro, però, è un paio di mutande viola bucate. Filippo ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni che le aveva “quando giocavo a tennis e che indosso sempre durante l’ultimo falò della puntata finale”. Un dettaglio che sicuramente i fan non si sarebbero aspettati. Inoltre, Filippo vuole alloggiare sempre nella stessa stanza del resort in Sardegna e i mobili devono essere posizionati sempre nello stesso modo.

Temptation Island, il nuovo look di Filippo Bisciglia

A Temptation Island 2023 Filippo Bisciglia è apparso un po’ diverso dal solito. Il conduttore, infatti, ha perso ben sette chili. Si è messo a dieta perché vedeva la compagna Pamela Camassa dimagrire all’Isola dei Famosi e ha voluto provarci anche lui. Per quanto riguarda il look, per questa edizione ha scelto abiti di un paio di taglie più grandi. “Volevo essere più moderno e non vestirmi da boomer. Va di moda il taglio largo e mi ci sento a mio agio” ha spiegato nell’intervista. Ha ammesso anche di aver smesso di bere e fumare da più di un anno e mezzo, da quando ha avuto il Covid. Filippo Bisciglia ha svelato anche che ogni anno, durante le registrazioni di Temptation Island, si ritrova a dover fare i conti con l’orzaiolo, un’infezione all’occhio dovuta spesso allo stress.