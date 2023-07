Un ex concorrente di "Temptation Island" è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Di chi si tratta?

Una ex concorrente del programma televisivo “Temptation Island” è stata ricoverata in ospedale. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta e come sta.

Temptation Island, ex concorrente ricoverata in ospedale: cosa è successo?

Una vecchia concorrente del reality dei sentimenti di “Temptation Island” è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Si tratta di Valeria Liberati, che ha partecipato al programma nel 2020. Ma cosa è accaduto? La stessa ex concorrente di “Temptation Island” ha raccontato sul suo profilo ufficiale di Instagram quello che le è successo. Queste le sue parole: “sono passati ormai 3 giorni, quasi 4, e ne ho sentite di ogni. Forse è appendicite, calcoli, coliche, infezione del colon, infezione del pancreas e altre 262782 cose. Questo succede perché? Qui al pronto soccorso ci sono molti più medici, a differenza del reparto, quindi ognuno dice la sua. Oggi finalmente sono riusciti a dirmi qualcosa di definitivo.” Valeria Liberati, prima di spiegare il motivo per cui è stata ricoverata, ha voluto raccontare un episodio successo mentre era in ospedale. Ecco il suo racconto: “mi attaccano la flebo per l’antibiotico, dopo 2 minuti il mio corpo inizia ad andare a fuoco. I polsi iniziano a gonfiarsi, le caviglie, gli occhi, la bocca, faccio un urlo. I medici si precipitano, tolgono subito la flebo, mi attaccano all’ossigeno e mi danno l’antistaminico. Ci sono volute più di sei ore prima che il mio corpo tornasse a funzionare come prima. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti, se solo ci ripenso mi vengono i brividi.”

Alla fine del post l’ex concorrente del reality dei sentimenti più seguito d’Italia ha rivelato il motivo per cui è stata ricoverata: “oggi sarei dovuta tornare a casa, ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere quindi preferiscono tenermi qui. Ho un’infezione nell’intestino. Cosa l’ha causato? Caffè a digiuno, tè termogenetici e con il tempo questo è stato il risultato”. Grande spavento quindi per Valeria Liberati, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione.

Valeria Liberati a Temptation Island

Valeria Liberati a partecipato al programma televisivo “Temptation Island” qualche anno fa, per l’esattezza nel 2020. Valeria aveva partecipato insieme al fidanzato Andrea Maliokapis, in arte Ciavy. Valeria è sempre stata una delle preferite dal pubblico da casa, soprattutto per il modo in cui veniva trattata dal fidanzato, che l’aveva anche tradita. All’inizio sembrava che Valeria avesse trovato il coraggio per lasciare il fidanzato, anche perché si era avvicinata molto a uno dei tentatori, Alessandro Bresciano. Valeria e Ciavy si erano quindi lasciati ma per poco tempo, le alla fine decise di dargli un’altra possibilità e pare che oggi siano ancora fidanzati. Il programma di “Temptation Island” ha dato molta visibilità a Valeria, che oggi su Instagram ha già ben 193mila follower.

Vi ricordo che l’attuale edizione di “Temptaion Island” sta per arrivare alla conclusione, manca davvero poco alla fine di questa undicesima edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e ambientato in un resort di lusso in Sardegna, che va in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5.