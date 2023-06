Il 26 giugno 2023 è iniziata la decima edizione del programma televisivo “Temptation Island“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, le anticipazioni sulla seconda puntata che andrà in onda lunedì prossimo.

Temptation Island 2023, anticipazioni seconda puntata: falò in arrivo?

La decima edizione di “Temptation Island” è ufficialmente iniziata lo scorso 26 giugno. Alla conduzione del programma anche quest’anno troviamo Filippo Bisciglia, il reality dei sentimenti è ambientato ancora una volta in un resort di lusso situato in Sardegna, vicino a Cagliari. Lunedì prossimo, 3 luglio 2023, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata. Vediamo insieme le anticipazioni. A quanto pare ci saranno due falò anticipati, alcune coppie metteranno seriamente in discussione la loro relazione. Con quello che è successo nel corso della prima puntata era facilmente intuibile che il primo falò di confronto sarebbe stato quello tra Isabella e Manu. È stata Isabella ha chiedere un confronto con il proprio fidanzato, dopo che Manu ha raccontato delle difficoltà nella loro relazione, del fatto che Isabella non accetterebbe le persone vicine a lui e che non comprende alcuni comportamenti della sua famiglia. Come già sappiamo Manu e Isabella provengono da due mondi diversi, lei vive in centro a Milano, lui in un quartiere popolare. Isabella ha chiesto il confronto dopo aver ascoltato le seguenti parole del fidanzato: “non mi permetto di comprare un paio di scarpe solo per portarla a cena. Mi alzo presto al mattino, porto fuori il cane e mi occupo della casa. Poi inizio a studiare. Al contrario, lei attualmente non lavora e si sveglia al mattino senza fare nulla. È più facile per lei, è normale. Non è che io manchi di iniziativa, semplicemente economicamente non riesco.” Isabella ha quindi chiesto a Manu un confronto, vorrebbe chiedergli cosa ama di lei, perché per lei non ha più senso restare lì se deve sentire queste parole da parte sua. Ancora non si sa se Manu accetterà il confronto ma, al termine della puntata, le sue parole hanno lasciato qualche dubbio: cosa ho detto di sbagliato? Ho raccontato tutto ciò che è successo. Ho detto la verità. Era necessario farlo. Cosa si aspettava? Che dicessi bugie? Non ho parole”. Lunedì sera vedremo se ci sarà o meno il confronto tra i due.

Temptation Island 2023: altri falò in arrivo

Non solo Isabella e Manu, ma altre coppie potrebbero ritrovarsi a confrontarsi nel corso della seconda puntata. Una di queste è quella formata da Alessia e Davide. Alessia ha confidato a un tentatore di sentirsi sprecata con il fidanzato e ciò ha fatto arrabbiare molto Davide: “se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che ca**o può fare.” Davide, ricordiamo, ancora non è riuscito a perdonare Alessia per aver avuto una relazione parallela con un uomo molto più grande.

Anche Vittoria sembra molto propensa ad avere un confronto con il fidanzato Daniele. Appuntamento quindi per lunedì 3 luglio 2023 alle 21.30 circa su Canale 5 per vedere cosa accadrà e quali falò ci saranno davvero.