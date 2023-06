Lunedì 26 giugno 2023 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Le coppie partecipanti hanno dato avvio alla loro avventura dei sentimenti: fidanzati e fidanzate si sono divisi e per 21 giorni staranno separati per capire qualcosa in più sulle loro relazioni. Tra le fidanzate c’è anche Isabella Recalcati, fidanzata di Manu. Che cosa sappiamo su di lei?

Chi è Isabella Recalcati: età, lavoro e vita privata della fidanzata di Temptation Island

Il reality dei sentimenti è cominciato. Temptation Island ha aperto le porte all’avventura 2023 e le sette coppie partecipanti sono state divise.

Nel gruppo delle fidanzate c’è anche Isabella Recalcati, fidanzata di Manu. La giovane ragazza ha 27 anni e vive a Milano centro. Nella vita lavora nel settore del marketing e della comunicazione collaborando per alcune aziende del settore. Sulla sua vita privata non si hanno particolari informazioni. Si consideri, infatti, che Isabella Recalcati è attiva sui social media, ma il suo profilo Instagram, attualmente, risulta essere privato. Dai dati principali del social, però, si riesce a scovare il numero di follower, che sono 7905, e il numero di post pubblicati, 36. La biografia non aggiunge informazioni, quindi è abbastanza complesso riuscire a scoprire dettagli sulla sua vita.

Isabella Recalcati è fidanzata con Manu da tre anni e mezzo, ma il loro rapporto è abbastanza in bilico, specialmente per alcune incomprensioni e modi di vivere la vita totalmente differenti. Non a caso infatti i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2023, con il grande obiettivo di capire se, dopo tre anni e mezzo, vale ancora la pena stare insieme oppure no.

Isabella Recalcati a Temptation Island 2023: i problemi con il fidanzato Manu

Lunedì 26 giugno 2023 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Durante la puntata, la fidanzata Isabella Recalcati ha raccontato le varie problematiche tra lei e il fidanzato Manu, sottolineando quanto tra i due continuino a esserci incomprensioni e differenze troppo grandi, specialmente per quello che riguarda la vita e l’intraprendenza.

La fidanzata, infatti, ha accusato Manu di essere poco intraprendente nella vita di tutti i giorni, ma Manu, al contrario, si sente giudicato per il suo stile di vita. Lei vive in centro a Milano e non ha intenzione di spostarsi da lì, lui vive in periferia e di professione fa il tramviere. Isabella Recalcati, però, ha più volte spiegato di non volerlo accusare e/o giudicare, ma piuttosto la sua intenzione è quella di spronarlo a fare altro, considerato che quella del tramviere, a quanto pare, non è la professione che il ragazzo vuole fare per la vita.

La puntata del reality si è conclusa con la richiesta del falò di confronto da parte di Isabella Recalcati, ma sull’arrivo o meno di Manu non si conoscono i dettagli.

Riuscirà la giovane fidanzata di Milano a capire qualcosa in più della sua relazione? Manu, invece, sceglierà di arrivare al falò di confronto o avrà bisogno di qualche giorno in più per schiarirsi le idee? Non ci resta che attendere la nuova puntata di Temptation Island 2023.