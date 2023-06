Tra le coppie della nuova edizione di “Temptation Island 2023” ci sono Vittoria e Daniele. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio quest’ultimo.

Temptation Island 2023, chi è Daniele? Cognome, figlio, altezza, età

Il 26 giugno scorso è partita la nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island” e, tra le coppie partecipanti, ci sono anche Vittoiai e Daniele. Conosciamo meglio quest’ultimo. Daniele, di cui non si conosce il cognome, ha 33 anni ed è direttore di un supermercato a Cesano di Roma. Non abbiamo informazioni circa l’altezza ma sappiamo che è un grande appassionato di sport, passa infatti molte ore in palestra, come si può notate dal fisico. Daniele è anche un grande amante dei tatuaggi. Lui e Vittoria sono fidanzati da circa 4 anni ed è stato lui ha decidere di partecipare a “Temptation Island” perché vuole capire se sono pronti ad avere un figlio insieme, lei infatti lo pressa perché ne vuole uno, lui però non è convinto visti i numerosi problemi che hanno all’interno della coppia. Daniele, tra l’altro, ha già un figlio nato da una precedente relazione.

Temptation Island 2023: la storia tra Daniele e Vittoria

Daniele e Vittoria sono una delle coppie partecipanti alla nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia. La coppia sta insieme da circa 4 anni e Vittoria da tempo pressa Daniele perché vorrebbe avere un figlio, possibilmente al più presto, anche perché lei desiderava avere un figlio prima dei 30 anni, ora ne ha 32. Lui però ancora non se la sente e ha deciso perciò di partecipare al programma per vedere se lui e Vittoria sono realmente pronti ad avere un figlio assieme: “mi sta pressando da circa un anno per fare un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo davvero troppo”. Vittoria ha ribattuto dicendo che lei non lo sta pressando, ma Daniele ha invece detto che lei gli avrebbe detto “o novembre o ti lascio“. Vittoria ha detto che dopo aver detto ciò sono passati altri due anni, ma Daniele ha ribattuto dicendo: “ma non è che due si mettono insieme e decidono ‘fra due anni voglio fa un figlio’ e ok, s’, va bene. Io non ti ho detto che lo voglio fare, ti ho detto fra due anni vedremo.” Molti sono stati i commenti da parte del pubblico a questo battibecco tra i due fidanzati, la maggior parte dava ragione a Daniele, se due persone litigano così tutto il giorno non ha proprio senso che facciano un figlio assieme, anche perché sarebbero proprio i figli a rimetterci, sentendo i genitori litigare tutto il giorno. Non resta che vedere cosa succederà nel corso delle prossime puntate del programma per vedere cosa decideranno alla fine Daniele e Vittoria. Vi ricordo che il programma televisivo “Temptation Island”, giunto ormai alla sua decima edizione, va in onda ogni lunedì sera a partire dalle 21,30 circa su Canale 5. Come la passata edizione la location di quest’anno si trova in Sardegna, in uno splendido resort di lusso vicino a Cagliari.