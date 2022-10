Nella serata di venerdì 14 ottobre 2022, è andata in onda la terza attesissima puntata di Tale e Quale Show.

Rosalinda Cannavò, concorrente di quest’edizione del programma di Carlo Conti, ha imitato la cantante Dua Lipa. Ecco com’è stata giudicata la performance di Rosalinda dai membri della giuria.

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022, l’attrice Rosalinda Cannavò, che quest’anno è una concorrente del programma, si è esibita sulle note di “Don’t Start Now” ed ha imitato dunque la cantante Dua Lipa.

Accompagnata dal corpo di ballo, rigorosamente vestito di giallo, la Cannavò ha interpretato con tenacia e convinzione la canzone di Dua Lipa.

Impressionante anche la somiglianza con la cantante originale, tuttavia la performance dell’attrice non ha convinto proprio tutti.

L’esibizione di Rosalinda Cannavò a Tale e Quale Show 2022, è stata giudicata positivamente da Loretta Goggi, una delle componenti della giuria del programma, ecco cosa ha dichiarato nello specifico la cantante sulla performance:

“Brava, sei stata brava. Sai che sei riuscita a mettere quel tanto di sensualità che non hai dato la scorsa settimana facendo Elodie. Devi tirare fuori la tua sensualità, approfittando dell’imitazione. C’è una maschera che non sei tu, puoi fare qualsiasi cosa. Cerca di tirare fuori tutta questa potenzialità che hai”.

Cristiano Malgioglio stronca l’esibizione di Rosalinda: “Di Dua Lipa non c’era niente”

Cristiano Malgioglio, altro membro della giuria di Tale e Quale, ha così commentato la performance di Rosalinda Cannavò:

“Devi sapere che lei è una delle mie cantanti preferite. Io la amo in modo particolare. Di Dua Lipa non c’era niente, ma neanche mezza Lipa, per il semplice fatto che Dua Lipa ha una voce particolare, piena, ariosa”.