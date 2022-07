Capelli rosa shocking di Dua Lipa: cos’è il Barbiecore

Dua Lipa ha cambiato ancora una volta il suo look, puntando tutto sul rosa shocking, in perfetto stile Barbiecore. Il risultato è ancora una volta un grande successo, come sempre.

Dua Lipa sceglie il rosa shocking

Dopo un tour incredibile che l’ha portata in giro per l’Europa, e non solo, e dopo aver sfilato per Balenciaga durante la settimana di Haute Couture parigina, Dua Lipa continua ad andare avanti con grande energia e grande entusiasmo. Questa volta ha deciso di cambiare il suo look, passando dai capelli castano scuri al rosa shocking. Una decisione davvero audace, ma di grande successo. Era già emerso qualcosa dal suo profilo Instagram, ma non si era capito se fosse solo un cambio di colore momentaneo, una parrucca, oppure una decisione definitiva.

Il dubbio lo ha tolto Chris Appleton, hairstylist delle star, come riportato da Cosmopolitan. Dietro alcuni cambi radicali e improvvisi delle star di Hollywood, come Kim Kardashian, che ha scelto il biondo alla Marilyn Monroe, si nasconde proprio Chris Appleton. L’hairstylist ha postato su Instagram il nuovo look di Dua Lipa, un caschetto lungo e rosa shocking, ma con le radici scure. Il cambiamento della cantante è molto drastico, ma non si basa su una casualità.

Dua Lipa, infatti, è diventata il nuovo volto di Puma, con cui ha iniziato a scattare qualche fotografia per una nuova campagna pubblicitaria, che l’ha spinta a rivoluzionare drasticamente la sua immagine.

Il Barbiecore è di tendenza

Quella di Dua Lipa non è una scelta del tutto inaspettata. Il filone Barbiecore, in tendenza nei primi anni 2000, sta tornando a spopolare in tutto il mondo, complice anche il film dedicato a Barbie che sta per uscire e dove sarà presente anche Dua Lipa. Una moda che si sta espandendo in tutte le parti del mondo. Nessuna star vuole farsi trovare impreparata e molte hanno già provveduto ad essere alla moda anche per quanto riguarda questa tendenza, proprio come Hailey Bieber e il suo mini dress bubblegam. Si tratta di un filone particolare, che non riguarda solo l’aspetto, ma è più simile ad un vero e proprio inno all’alleanza femminile, alle donne, alla voglia di rosa e al girl power. Dua Lipa non sarà né la prima né l’ultima ad adeguarsi a questa nuova tendenza e a dare un tocco di “Barbie” al suo look. Di certo questo cambiamento non ha fatto particolare scalpore, visto che si tratta solo di uno dei suoi tantissimi look, spesso anche molto eccentrici. La cantante ha cambiato diverse volte il taglio e il colore dei capelli, in questi anni. È passata dal castano al biondo, ma ha scelto anche dei toni diversi, più pescati o fucsia accesi, con cui si è sempre divertita. Ora si gode il suo rosa shocking in perfetto stile Barbiecore, ma sicuramente non sarà l’ultimo cambiamento drastico che vedremo nel suo look, che l’ha fatta diventare una vera icona di stile, presa spesso come esempio da moltissime altre star, e non solo.