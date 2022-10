Carlo Conti è tornato in onda venerdì 7 ottobre 2022 con la seconda puntata di Tale e Quale Show. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Cristiano Malgioglio ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Ecco cosa è successo.

Tale e Quale Show, la seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Ma cosa è successo? Ebbene, dopo l’esibizione di Alessandra Mussolini nei panni di Loredana Bertè, Cristiano Malgioglio ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Ha infatti sbagliato a pronunciare il nome del cantante Paul Anka pronunciandolo ‘Pul Anka’.

Tale e Quale Show, la gaffe di Malgioglio

Una gaffe, quella di Malgioglio, che ha inevitabilmente strappato due risate, in particolare di Loretta Goggi e Barbara Foria. Quest’ultima, ricordiamo, nei panni di Serena Bortone.

Giorgio Panariello, dal suo canto, si è alzato, per poi affermare: “No su Pul Anka vo via… scusate non si può sentire“. Una vicenda che non è passata di certo inosservata e che ha contribuito a far vivere un momento di spensieratezza, all’insegna delle risate, ai telespettatori.