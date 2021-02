Il trucco permette di abbellire il viso dandogli un aspetto migliore e un aiuto a nascondere le imperfezioni. La sera, prima di andare a dormire, è fondamentale rimuovere le impurità con i migliori struccanti naturali per il viso. Vediamo quali sono e dove comprarli.

Struccanti naturali viso

La pulizia del viso è uno step importante per quanto riguarda l’igiene e la pulizia del viso. Per questa ragione, rimuovere qualsiasi residuo di trucco e impurità è fondamentale e gli struccanti naturali sono il miglior metodo da usare. Sono prodotti a base naturale che lasciano la pelle morbida, fresca e maggiormente idratata in modo da prepararla ai trattamenti successivi per il viso.

Hanno il compito di eliminare qualsiasi traccia di make up pulendo la pelle a fondo e cercando di togliere ogni impurità.

Bisogna farlo in maniera corretta rispettando la pelle e apportando tutti i benefici di cui ha bisogno. Sono arricchiti da sostanze che hanno proprietà purificanti e idratanti proprio per dare alla pelle un aspetto più sano e levigato.

Gli struccanti naturali per il viso possono essere sia idratanti che lenitivi, oppure morbidi per chi ha la pelle secca e sensibile e necessita di un buon prodotto che sia adatto. Alcuni detergenti hanno contenuti a base naturale quale la camomilla e l’amamelide, che sono particolarmente adatti per le pelli arrossate.

Vi sono anche struccanti naturali utili per combattere le rughe e gli effetti del tempo.

Gli struccanti naturali per il viso sono di vario tipo: dai latte detergenti sino ai saponi, passando per le acque micellari, ecc. Si consiglia di abbinarli a uno struccante adatto per il contorno occhi in modo da rimuovere qualsiasi impurità anche in questa area. Ci sono anche le salviette struccanti che sono molto pratiche e comode da portare sempre con sé.

Struccanti naturali viso: i migliori

Sceglierli non è facile, anche perché dipendono dal tipo di pelle di ognuno. Ci sono struccanti naturali per chi ha la pelle secca, morbida, grassa. Chi ha la pelle particolarmente secca, si consigliano struccanti naturali a base di acido ialuronico in modo da ricompattare lo strato esterno della pelle dando luminosità e bellezza al viso.

Bioluma è un tipo di struccante naturale perfetto per una pelle del viso secca. Oltre all’acido ialuronico che è l’ingrediente base, vi sono anche altre componenti quali bava di lumaca, collagene, vitamina E, che sono fondamentali per il benessere e la cura della pelle.

Il marchio Bottega Verde si compone di tantissimi struccanti naturali che comprendono una gamma di salviette, di mousse, gel e lozioni detergenti, ma anche acque micellari a base di componenti che fanno bene e non causano rossori o sostanze che possano irritare la pelle.

Chi ha la pelle sensibile, meglio optare per un prodotto che non abbia saponi e coloranti vari, ma soltanto elementi naturali, come l’acqua di rose che idrata e rende la pelle morbida. Alcune soluzioni fungono anche da impacco, lenendo e riparando la pelle, soprattutto se particolarmente arrossata o soggetta a couperose. Sono tantissime le soluzioni e i prodotti naturali utili sul mercato che possono aiutare per il benessere della pelle del viso.

Struccanti naturali viso Amazon

Per chi avesse bisogno di questi prodotti per il benessere e la salute della pelle del viso, sul sito di Amazon si trovano diversi struccanti naturali approfittando di offerte e sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie d’informazioni al riguardo. La classifica qui presente vi fornisce alcuni dei migliori prodotti tra quelli maggiormente apprezzati e venduti dai consumatori del noto e-commerce.

1)Greenzia dischetti naturali lavabili

Sono una confezione che comprende diversi dischetti di cotone riutilizzabili e riciclabili realizzati in bambù per struccarsi e prendersi cura della pelle. Sono molto delicati. Basta lavarli una volta usati e poi usarli nuovamente. Un prodotto naturale, biologico che non ha nessun impatto sull’ambiente. Incluso nella confezione si trova anche un sacchetto biologico per la biancheria. In vendita con il 21% di sconto. Il prodotto più venduto della categoria.

2)Paula’s choice clear gel detergente viso

Un gel detergente molto delicato e rinfrescante che rimuove l’eccesso di sebo, lo sporco, il trucco e le impurità che bloccano i pori. Dona una pelle delicata e fresca. A base di pantenolo che trattiene e assorbe l’umidità. Si consiglia di usarlo la mattina e la sera risciacquando e applicare il prodotto con movimenti circolari e delicati. Adatto a qualsiasi tipo di pelle. Un gel molto leggero che va bene anche per chi ha i brufoli. Sono senza profumo, quindi adatti per le pelli maggiormente sensibili e delicate.

3)Purobio struccante bifasico biologico

Uno struccante biologico che elimina qualsiasi traccia d’impurità e trucco lasciando la pelle morbida e idratata. Deterge fino in profondità rimuovendo anche il trucco più pesante. La pelle del viso risulta essere particolarmente morbida e delicata dopo questo trattamento. Una confezione da 200 ml che è in vendita con il 9% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

Tra gli struccanti naturali, vi sono anche i migliori oli a base naturale per eliminare le tracce di trucco.