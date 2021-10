Squid Game è, senza ombra di dubbio, la serie tv del momento. Il suo successo è letteralmente esploso all’improvviso, conquistando il mondo, Italia compresa, anche senza doppiaggio. L’espressività degli attori e l’approfondimento psicologico dei personaggi sono bastati per tenere gli spettatori incollati allo schermo e come spesso accade, a diventare virali sono stati anche i look dei protagonisti.

Squid Game, impazzano i trend beauty ispirati alla serie

La Corea, lo sappiamo, non è nuova ai trend beauty che spopolano in tutto il mondo grazie anche alla diffusione dei social network. Lo abbiamo visto più volte, per esempio, per quanto riguarda la skincare di cui questo Paese è indubbiamente maestro.

Ci sono casi però in cui le serie tv influenzano così tanto la cultura pop da rendere virale ogni cosa che le riguarda.

Proprio come è successo con Squid Game, di cui tutti sembrano andare matti.

Trend beauty lanciati dalla protagonista femminile

La serie è piaciuta così tanto da arrivare ad influenzare le tendenze di Tik Tok, non solo con le famose formine al caramello, o con la canzoncina di quello che corrisponde al nostro “un, due tre…stella!”, ma anche con i trend beauty ispirati ad un personaggio in particolare.

Stiamo parlando del look della protagonista femminile, quella che il protagonista Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, chiama “borseggiatrice”: la bellissima 27enne HoYen Jung, attrice e modella sud coreana che nella serie è Kang Sae-byeok, una profuga nord coreana.

Dal look acqua e sapone alle lentiggini finte

Così come i colori pastello e le canzoncine allegre stridono con gli avvenimenti spesso cruenti della serie, anche il look beauty scelto per HoYen Jung stride con quello scelto invece, ad un certo punto, per il protagonista Seong Gi-hun. Ma non vi faremo spoiler, per scoprire di più se non lo avete fatto, dovrete guardare la serie fino alla fine!

In Squid Game HoYen Jung sfoggia un look praticamente “acqua e sapone”. È senza trucco e a risaltare sul suo volto sono le occhiaie scure, quasi come se si volesse sottolineare il personaggio tormentato che si ritrova ad affrontare situazioni pesanti per una giovane donna della sua età. Una spruzzata di lentiggini finte poi, completa il look. Quest’ultimo dettaglio non è nuovo su Tik Tok. Qualche stagione fa infatti, era esplosa la mania delle lentiggini finte fatte con le tinte spray per correggere la ricrescita dei capelli.

I messy hair

Così come il make up-non-make up di HoYen Jung, anche il taglio di capelli scelto per recitare nella serie è inevitabilmente diventato virale. Stiamo parlando di un taglio corto, con frangia aperta e scalata. Rigorosamente con un’acconciatura effetto messy, anche questa molto di tendenza.

Siamo sicuri che quest’anno l’ormai celebre tuta verde smeraldo di Squid Game sarà protagonista di qualche macabra maschera e HoYen Jung sarà sicuramente tra le più imitate. Ma il suo look (occhiaie a parte) è in realtà perfetto da sfoggiare nella vita di tutti i giorni, in perfetta linea con la filosofia “poco impegno, massima resa”.