Al momento è una delle serie più viste di sempre su Netflix e il numero degli spettatori continua ad aumentare. Dopo aver battuto tutti i record della piattaforma, è ufficiale: è stata confermata la seconda stagione di Squid Game. Il suo creatore e regista, Hwang Dong-hyuk, ha dato la notizia ai fan.

Ovviamente è ancora troppo presto per avere una data di uscita ufficiale, ma conoscendo le tempistiche di Netflix si parla già di un’uscita nel 2023. Nel frattempo, ecco tutto quello che sappiamo su Squid Game e la seconda stagione in arrivo.

La nascita e il successo di Squid Game

Nessuno si aspettava un tale successo per Squid Game: la serie tv coreana ha sbalordito tutti. In poco tempo è diventata una fra le più viste della piattaforma Netflix, e subito dopo la sua messa in onda i fan già chiedevano una seconda stagione.

Inizialmente pensata come una miniserie autoconclusiva, grazie al finale aperto pensato dagli sceneggiatori, Squid Game avrà una seconda stagione. Hwang Dong-hyuk scrisse la sceneggiatura per la serie già nel 2008, senza però trovare investitori disposti a procedere con il progetto. Entra in gioco Netflix, che nell’ottica di un ampliamento del suo catalogo con prodotti internazionali ne acquista i diritti.

La trama di Squid Game è impostata su sei sfide mortali, ispirate a giochi infantili tipici della tradizione coreana.

I concorrenti sono persone indebitate che pur di vincere il denaro messo in palio sono disposti a rischiare tutto. La somma per la vittoria è da capogiro: 45,6 miliardi di won, l’equivalente di 33 milioni di euro. Il regista e creatore Hwang Dong-hyuk si è ispirato alle sue passate difficoltà personali, inserendo una critica al sistema sociale ed economico sud-coreano. In poco tempo Squid Game ha ottenuto un’enorme popolarità in tutto il mondo. Emblematico è il caso del modello bianco di scarpe targato Vans, andato a ruba perché indossato dai protagonisti della serie tv.

Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Cosa promette la seconda stagione? L’annuncio è arrivato dal regista stesso il 9 Novembre 2021. Hwang Dong-hyuk ha infatti confermato di aver già pensato alle prossime sfide mortali che vedremo nella seconda stagione. Chi ha visto la serie tv si ricorderà sicuramente di Seong Gi-hun, unico personaggio sopravvissuto al termine della prima stagione. L’ultima scena che vediamo riguarda proprio lui: in procinto di salire sull’aereo che lo porterà dalla figlia, sceglie di tornare indietro dopo aver scoperto che è stata creata una nuova edizione del gioco mortale.

Fra i membri della prima stagione sono pochi gli attori che torneremo a rivedere sullo schermo, dal momento che ormai sono morti. Oltre a Seong Gi-hun, i fan si aspettano sicuramente il ritorno dell’uomo con la maschera nera (l’organizzatore dei giochi) e possibilmente quello del reclutatore, visto solo nella prima e nell’ultima puntata della prima stagione. Considerando i tempi delle riprese e della produzione, molto probabilmente la seconda stagione di Squid Game sarà disponibile solo nel 2023.