Il caso Vans: boom di vendite grazie a Squid Game

Squid Game è la serie tv più vista al debutto sulla piattaforma Netflix e si appresta a diventare quella non in lingua inglese più vista. Legato alla sua popolarità è l’incremento di vendite registrato da Vans.

Squid Game

Squid Game è la serie tv sud-coreana più vista al debutto su Netflix. Disponibile dal 17 settembre 2021, lo show Netflix ha scalato in pochi giorni le classifiche di visione in diversi Paesi.

Si tratta di una serie che vuole sottolineare lo squilibrio tra ricchi e poveri.

“Sarà senz’altro la nostra serie non inglese di maggiore successo” ha detto il co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos.

La serie tv

La serie è ideata da Hwang Dong Hyuk, regista coreano cinquantenne. Nelle nove puntate di questa stagione, la serie esplora una realtà distopica, in cui una misteriosa organizzazione recluta persone con problemi di denaro e diversi debiti sulle spalle, per competere in una serie di giochi apparentemente infantili.

I giochi si basano sui classici giochi per bambini, alcuni sono specifici della Corea, mentre altri sono conosciuti in tutto il mondo.

Questi giochi sono sei e la ricompensa per la vittoria è un premio in denaro che potrebbe cambiare la vita dei giocatori e che aumenta gioco dopo gioco. Chi perde paga con la vita.

Il caso Vans

Tutti i partecipanti al gioco indossano la stessa divisa, composta da una tuta acetata verde e bianca con impresso il loro numero identificativo, abbinata a semplici Vans slip-on bianche.

Proprio questa divisa, insieme alla tuta da lavoro rossa delle guardie, è al centro delle ricerche dei fan della serie, facendo registrare un boom di vendite ai produttori. In particolare, il modello di Vans slip-on bianche, dopo la messa in onda dello show, ha registrato un incremento delle vendite del 7800%. Online la ricerca dello stesso prodotto è aumentata del 97% rispetto al mese precedente alla data di lancio della serie.

Probabilmente in vista della festa di Halloween 2021 i fan di tutto il mondo starebbero ricreando l’outfit per impersonare al meglio alcuni personaggi visti nella serie. Che sia da concorrente, da guardia, da FrontMan o dall’enorme bambola che tiene il conto al gioco ‘un due tre stella’ poco importa; ciò che conta è fare parte del gioco.