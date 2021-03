Se c’è una cosa che le nuove piattaforme di streaming hanno è che offrono un catalogo ampio e sempre aggiornato. Da Netflix a Prime Video possiamo trovare film e serie tv di ogni genere e per ogni gusto, con nuove uscite per ogni mese (ecco cosa guardare a marzo).

Scopriamo qui di seguito la lista completa delle serie tv più sexy del momento da guardare assolutamente.

Le serie tv più sexy da guardare

Ormai in ogni serie tv o film che si rispetti, troviamo scene intime, di amore, affetto o persino più hot. Senza fare troppo i bigotti e lasciando da parte ogni forma di perbenismo, queste sono tra i momenti più coinvolgenti che tutti amano guardare. Questo perché coniugano insieme azione, movimento, suspence, romanticismo, ma possono anche esserci tratti drammatici o comici.

Insomma, questo tipo di scene fanno bene alla trama, alla narrazione e alle interazioni tra i personaggi stessi. Danno quel pizzico in più, che ci fa rimanere incollati davanti alla tv e ci permette di avvicinarci di più alla realtà della fiction e alla psicologia dei protagonisti. Vediamo qui di seguito le serie tv più hot del momento:

Bridgerton

La serie più amata del nuovo anno, che ha fatto sognare migliaia di fan è Bridgerton.

In realtà, come si potrebbe pensare all’inizio, non è solo una storia di famiglie nobili, ambientata durante l’età della Reggenza in Inghilterra, ma molto di più. Amori, intrighi e tantissime scene di sesso dominano la narrazione, conquistando il pubblico e facendoli rimanere col fiato sospeso. L’anima della serie tv è proprio questo giro di follie amorose, di rincorse e di attese, senza però dimenticarsi delle scene più hot da baci appassionati o da momenti di nudo.

Normal People

Questa serie tv è molto amata perché è stata in grado di rendere più “normali” le scene di sesso, privandole di quell’aria maliziosa e oscura, di cui ci si vergogna e si fa ancora fatica a parlarne al giorno d’oggi.

Elite

Ma vogliamo parlare di una delle serie più viste su Netflix? Elite, seppur racconti della vita di tre giovani ragazzi di famiglia operaia alle prese con una scuola privata ed esclusiva, nasconde molta trasgressione e temi hot. Forse è proprio il contrasto tra il contesto e i protagonisti che porta all’eccesso e al pericolo. Un eccesso e un pericolo a cui non si riesce a dire di no!

Sex Education

Passiamo ora a Sex Education, un’altra serie tv, come la precedente, ambientata in una scuola superiore. Come abbiamo appena detto, è proprio in ambienti scolastici e studentesco-adolescenziali che si creano le esperienze più spinte, pericolose e trasgressive. Un po’ perché i giovani amano sperimentare, rischiare e trasgredire e un po’ perché il contesto e il rigore della scuola e del collegio privato ed esclusivo in particolare portano a voler andare contro corrente, a trasgredire e a rispondere con l’eccesso e l’opposto. Ed è proprio quello che accade in Sex Education, dove due ragazzi decidono di dare consulenza sessuale ad un gruppo di studenti.

Dietro i suoi occhi

Passiamo ora ad un’altra tipologia di serie. Anch’essa disponibile su Netflix, racconta la storia di Louis, una madre single che diventa l’amante del suo capo ma allo stesso tempo l’amica segreta dello stesso. Anche qui dominano gli intrighi, la passione e il mistero, il tutto pensato per tenere incollato davanti allo schermo lo spettatore, facendolo sognare un po’!