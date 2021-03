Dalla quarta stagione della serie tv Riverdale al film con Gary Oldman L’ora più buia: cosa vedere su Netflix a marzo 2021.

Cosa vedere su Netflix marzo 2021

Numerosi i film in uscita sulla piattaforma di streaming Netflix. Il 1 marzo entrano nel catalogo due capolavori del genere horror: Final Destination e Non aprite quella porta.

Lo stesso giorno anche i film Scemo & più scemo con Jim Carrey, 5 è il numero perfetto e La mia diabolica amica sono disponibili alla visione. Il 3 marzo invece entrano nel catalogo Netflix le produzioni: Girl Power-La rivoluzione comincia a scuola; Crawl-Intrappolati; 1939; Julie e Joker del 1991. Martin Eden, il film con Luca Marinelli tratto dal romanzo di Jack London sarà invece disponibile alla visione dal 4 marzo.

Altri film interessanti da vedere in uscita su Netflix sono: La Sentinella; Lavaperros; Bombay Rose; L’ora più buia, film del 2017 nel quale Gary Oldman interpreta il primo ministro inglese Winston Churchill; Il Sabba; The block is Island Sound; Yes Day; Paper Lives; Animali Fantastici – I crimini di Grinderwald, film con Eddie Redmayne e Johnny Depp tratto dal libro di J.K. Rowling; Blood Brother; Addicted; Semplicemente nero; Sulla stessa onda; Agenzia segreta controllo magia; A Week Away; Bad Trip.

Serie tv

Grandi novità anche per quanto riguarda le serie tv. Il primo marzo esce finalmente la quarta stagione della serie Riverdale mentre il giorno successivo è la volta di Titans 3. In seguito esordiscono su Netflix la serie Il leader e La coppia quasi perfetta. Altre serie tv che sarà possibile vedere a marzo 2021 su Netflix sono: Paradise PD 3; Love Alarm; Waffles + Mochi; Formula 1: drive to survive 3; Sky Rojo dai creatori di La casa di carta con Miguel Angel Silvestre e Lali Esposito; la prima stagione di Country Comfort; Gli Irregolari di Baker Street che reinterpreta il famoso classico di Arthur Conan Doyle dedicato al detective Sherlock Holmes e infine Vickings 6B.