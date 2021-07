Ormai l’estate è arrivata da un pezzo e il caldo si fa sentire a tutte le ore del giorno! Come porre rimedio se non stando in casa a guardarsi un bel film o una bella serie tv? Se avete già terminato di vedere quelle proposte per giugno su Netflix, allora potete iniziare a gustarvi qualche assaggio delle novità di luglio.

Ma attenzione, qui di seguito invece vi proponiamo le migliori serie tv da vedere a luglio ovunque. Sapete già quale scegliere?

Le migliori serie tv da vedere a luglio

Il mese di luglio promette bene per quanto riguarda la programmazione di film e serie tv. Molte le uscite, le attese e i sequel, non so per il catalogo Netflix ma anche per le altre piattaforme di streaming in circolazione. Da Sky a Disney + fino ad Apple tv, siete pronti per scoprire tutte le novità del mese assolutamente da non perdere? Iniziamo subito.

Le migliori serie tv da vedere a luglio su Netflix

Partiamo subito con il colosso di streaming che per il mese di luglio ci propone diverse alternative tra cui poter scegliere.

In primis, Generazione 56k, la prima serie tv firmata dal gruppo comico The Jackal che ci porta indietro nel tempo direttamente nei mitici anni ’90 tra videocassette, modem 56k, walkman e floppy disk. La serie ruota intorno alla storia tra David e Matilda e ha come sfondo la rivoluzione avviata dall’avvento di Internet nella società moderna.

Passiamo poi ad un’altra serie evento, Young Royal, disponibile dal primo luglio. Una storia tutta al giovanile, dove il protagonista, il prossimo erede al trono, vuole scappare dalla vita e dagli obblighi reali e vivere la classica vita da adolescente, libero e spensierato. Ma cosa farà quando arriverà il punto di decidere?

E poi troviamo Sky Rojo e Masters of the Universe: Revelation, disponibili entrambi a partire dal 23 luglio.

Le migliori serie tv da vedere a luglio su Disney + e Sky

Per quanto riguarda invece la piattaforma di Disney plus, per luglio troviamo Monsters & Co, dove i due mitici protagonisti gestiscono l’omonima azienda, una centrale elettrica che raccoglie le risate dei bambini per alimentare la città di Monstropolis. E si accorgono così che le risate producono più energia rispetto alle urla e faranno di tutto per mantenerle. Ma non solo, anche la serie tv Turner e il casinaro, disponibile dal 21 luglio.

Mentre su Sky disponibile dal 7 luglio abbiamo la serie storico-fantastica I luminari – Destino nelle stelle. La protagonista è l’avventuriera Anna Wetherell che decisa a lasciarsi il passato alle spalle vuole partire da Londra per raggiungere la Nuova Zelanda. Ma nel corso del viaggio, incontrerà diverse peripezie e verrà anche incastrata dalla chiromante Lydia Wells tra inganni e ricatti, ed accusata di omicidio. Riuscirà a salvarsi?

Le migliori serie tv da vedere a luglio su Apple Tv+

Infine, per quanto riguarda Apple Tv+, troviamo la serie tv Schmigadoon! che è una parodia dei musical degli anni ’40. Una coppia, per ravvivare la propria relazione, decide di partire alla ricerca dell’avventura e giunge in una città magica, dove tutti si comportano come se fossero in un musical degli anni ’40. Una serie tv comica e molto divertente che vale la pena guardare!