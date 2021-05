La quarta stagione di Elite, la seconda di Lupin ma anche film originali Netflix come Carnaval e documentari come Il villaggio dei pinguini: il catalogo Netflix di giugno 2021 è ricco di novità interessanti.

Cosa vedere su Netflix a giugno 2021

Sotto l’ombrellone o a casa sul divano, le proposte del colosso dello streaming Netflix si fanno molto interessanti anche a giugno 2021.

Netflix gioca soprattutto sull’uscita di serie tv originali che propongono i loro sequel ai fan appassionatissimi. Tra le serie tv originali in uscita a giugno 2021 ci sono infatti alcune delle serie che, alla loro precedenti stagioni, sono state seguitissime dal pubblico. Anche per quanto riguarda i film, originali e non, l’animazione e i documentari il catalogo di giugno 2021 si arricchisce di proposte molto interessanti.

Cosa vedere su Netflix a giugno 2021: i film

Nel catalogo delle novità di giugno 2021, il colosso dello streaming Netflix propone numerosi film originali per ogni genere e gusto. Il 2 giugno è disponibile il film Carnaval, il 3 giugno esce Dancing Queens, il 4 giugno è previsto l’approdo su Netflix delle pellicole Sweet & Sour, Xtremo e Trippin’ with the Kandasamys. Il 9 giugno è la volta di Awake e Selva tragica mentre l’11 giugno usciranno i film Il drago dei desideri e Skater girl. 17 e 18 giugno saranno giorni densi di nuove uscite di film targati Netflix Originals: Ali & Ratu Ratu Queens, Un padre e A family sono alcuni di essi. Sembrava perfetto…e invece, La casa de las flores – Il film e America – Il film sono le ultime uscite di film originali a giugno 2021.

Per quanto riguarda i film non originali che saranno disponibili su Netflix da giugno, alcuni di essi sono: Delitto alla Casa Bianca, Mortal Kombat, Austin Powers: La spia che ci provava, Il figlio di Babbo Natale, Il corriere – The Mule ma anche Il cacciatore di ex e The Lego Movie 2 – Una nuova avventura.

Cosa vedere su Netflix a giugno 2021: le serie tv

Per chi ama le serie tv ci sarà da sbizzarrirsi con le nuove uscite di giugno 2021 sulla piattaforma Netflix. Ci saranno molti sequel attesissimi di alcune serie tv molto amate dal pubblico. Tra le serie originali disponibili da giugno infatti ci sono: la stagione 2 di Summertime, la seconda stagione di Lupin, le miniserie sequel della serie tv spagnola Elite (Guzman Caye Rebe, Nadia Guzman, Omar Ander Alexis, Carla Samuel) e la stagione 4 della stessa serie tv ma anche tante nuove serie tv a cui appassionarsi tra cui Law School e Sex/Life.

Numerosi anche i film d’animazione che vengono inseriti nel catalogo come Il trenino Thomas, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film e Gli octonauti. Per quanto riguarda la sezione dedicata ai documentari, anch’essa si arricchisce di nuovi e interessanti titoli come Buchi neri – Ai limiti della conoscenza, Unfinished Time, Human: il mondo dentro di noi, Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta, Kitty Love: evviva i gatti!, Headspace: rilassare la mente e la prima stagione de Il villaggio dei pinguini.

LEGGI ANCHE: Cosa guardare su Amazon Prime Video a maggio 2021