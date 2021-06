Vacanze, mare, montagna e sole: anche in estate non possono mancare le migliori serie tv, film e documentari ad allietare la giornata. Le nuove proposte che entrano a catalogo a luglio 2021 su Netflix sono pronte ad accontentare tutti i gusti.

Cosa vedere su Netflix a luglio 2021: serie tv

Tra le serie in uscita il primo di Luglio ci sono: Legends Of Tomorrow 5, Young Royals e l’attesissima serie tv firmata dai The Jackal, intitolata Generazione 56K. Venerdì 2 luglio è invece la volta della seconda stagione della serie Mortale. Mercoledì 7 luglio usciranno Cat People 2 e la seconda stagione anche di Pantano ’97. Il 9 luglio entrano in catalogo molte serie e sequel attesissime come Atypical 4, Virgin River 3, La cuoca di Castamar, Biohackers 2 e Come diventare tiranni.

Martedì 13 luglio sono disponibili alla visione su Netflix le serie tv Ridley Jones e l’apprezzatissima The Good Doctor con Freddie Highmore. Il 15 luglio è la volta di Non ho mai…

seconda stagione e Beastars 2. La seconda stagione di Sky Rojo con Lali Esposito e Miguel Angel Silvestre entra nel catalogo Netflix a partire dal 23 luglio mentre a concludere le nuove serie tv di luglio Netflix c’è Outer Banks 2, in catalogo dal 30 luglio 2021.

Cosa vedere su Netflix a luglio 2021: film

Il mese di luglio 2021 inizia alla grande su Netflix con molti film imperdibili, assolutamente da vedere. Il primo di luglio infatti entrano a catalogo alcuni titoli tra cui anche degli horror da guardare per gli appassionati del genere: Labyrinth, The Legend Of Zorro, Lo specialista, Leatherface – Il massacro ha inizio, Non aprite quella porta, Turistas, Audible. Il giorno successivo invece escono Fear Street parte 1 e In vacanza su Marte mentre il 7 luglio è la volta di Major Grom: il medico della peste.

La seconda parte di Fear Street è disponibile dal 9 luglio insieme a The Water Man e Come sono diventato un supereroe. A seguire: domenica 11 luglio entra in catalogo Croce e delizia, il 14 luglio A Classic Horror Story e Guida alla famiglia perfetta, il 16 luglio esce la terza parte di Fear Street, il 21 luglio è la volta di Trollhunters: L’ascesa dei Titani, il 23 luglio sono disponibili L’ultima lettera d’amore e Blood Red Sky. Infine il film L’ultimo mercenario conclude il mese di luglio entrando a catalogo il giorno 30.

Cosa vedere su Netflix a luglio 2021: documentari e animazione

Non solo serie tv e film: la proposta di Netflix a luglio 2021 si arricchisce anche di numerosi titoli di film d’animazione, anime e documentari. L’anime Weathering with you esce il primo di luglio mentre il 7 luglio è la volta del documentario I migliori amici dell’uomo. L’8 luglio entrano a catalogo il film d’animazione Resident Evil: Infinite Darkness e Elize Matsunaga: c’era una volta un crimine. Documentario true crime è Heist: rapine incredibili che si può vedere su Netflix dal 14 luglio. Il giorno successivo è disponibile l’anime InuYasha e, infine, Masters of the Universe: Revelation che sarà disponibile dal 23 luglio.